Les ventes mondiales d’écran de PC vont s’effondrer en 2022 et c’est normal

L’institut d’étude IDC affirme que les ventes mondiales d’écran de PC vont baisser de 4 % en 2022. Une chute qui fait suite à deux années de fortes hausses durant lesquelles les ménages se sont équipés en moniteur pour le travail à distance. En 2021, les ventes d’écran ont été les plus fortes sur les neuf dernières années. Dès 2023, le marché devrait revenir à des volumes normaux.

L’année 2020 a été marquée, comme vous le savez, par l’épidémie mondiale de coronavirus. Un événement majeur qui a eu de nombreuses conséquences pour tous, autant au niveau personnel qu’au niveau professionnel. Durant plusieurs mois, nous avons été contraints de rester chez nous afin de limiter la propagation du virus. Tout s’effectuait alors à distance (hormis les courses alimentaires peut-être) : communiquer, se divertir et travailler.

Le travail à distance est alors devenu une réalité pour bon nombre de salariés français. Ces derniers ont alors équipé leurs domiciles pour le faire dans de bonnes conditions. Cela comprend bien sûr tout le matériel bureautique, dont des ordinateurs et des écrans. Les moniteurs de PC ont connu deux années extrêmement fructueuses en 2020 et 2021, tendance confirmée par les chiffres du cabinet d’étude IDC. Ce dernier estime que la croissance du marché des moniteurs PC a progressé de 8 % et 6 %, respectivement.

En 2020, il s’est vendu 136,7 millions d’écrans dans le monde, tandis qu’en 2021 il s’en est écoulé près de 143,6 millions. Le Top 5 mondial est constitué de Dell, Lenovo, TPV, HP et Samsung. L’ordre est différent d’une année sur l’autre : si, en 2020 et en 2021, Dell est leader et Samsung ferme la marche, Lenovo a réalisé une belle progression en 2021, passant de la quatrième à la deuxième place et dépassant TPV et HP.

Les ventes de PC ont progressé en 2021 mais vont baisser en 2022

2021 a donc été une année exceptionnelle, la meilleure sur les neuf années précédentes. Sauf au quatrième trimestre, où les ventes ont dévissé de 5,2 %. Pourquoi ? Selon IDC, il y a plusieurs phénomènes. D’abord, les salariés qui voulaient équiper leur domicile l’ont fait. Ensuite, le télétravail sera moins important, maintenant que les restrictions sanitaires se lèvent à travers le monde. Puis, il y a des problèmes de transport qui perdurent. Enfin, il y a une pénurie de composants qui rend toujours difficile la fabrication de nouveaux produits.

Et cela va évidemment continuer en 2022 : certains problèmes de 2021 vont perdurer en 2022. Et de nouveaux événements sont survenus ces derniers mois : nous parlons évidemment de la guerre en Ukraine qui favorise une hausse du prix de l’énergie et du transport. Selon IDC, tout cela va nous mener très naturellement à une baisse des ventes de moniteurs en 2022. Elle ne sera « que » de 3,6 %. Cela aurait pu être largement pire, compte tenu des conditions. Ensuite, le marché devrait se stabiliser sur les années qui suivront.