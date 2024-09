Les trajets sur Android Auto seront bientôt plus faciles à lire, voici pourquoi

Android Auto se met à jour avec un changement en apparence mineur, mais qui va faciliter la lecture de vos trajets. Voici ce qui va changer pour vous pendant la navigation.



Avec la démocratisation des écrans dans les voitures, les applications telles qu'Android Auto deviennent de plus en plus indispensables. Accéder aux fonctionnalités de votre smartphone sur une interface pensée pour les trajets à bord du véhicule offre beaucoup d'avantages. Outre, par exemple, le contrôle de la musique ou de la radio qui accompagnent vos déplacements, le plus évident est sans doute la navigation. À ce niveau là, Maps de Google fait office de référence.

Lire aussi – Google Maps enrichit CarPlay avec une nouvelle fonctionnalité mais les utilisateurs d’Android Auto sont encore boudés

La firme a pris soin de proposer un affichage véritablement différent de celui sur smartphone, ce qui implique de mettre à jour l'appli spécifiquement pour Android Auto. C'est ainsi qu'elle s'améliore sur plusieurs aspects, comme l'ajout d'étapes lors de votre voyage. Le dernier changement repéré vise lui à faciliter la lecture de ce dernier sur un point précis : savoir sur quelle voie vous devez vous placer lorsqu'il y en a plusieurs.

Google Maps se met à jour sur Android Auto pour améliorer la lecture des trajets

Actuellement, les flèches indiquant les voies sont affichés en haut à gauche, dans l'encadré qui donne également la direction à suivre. Elles sont plus petites que le reste et sur un fond plus foncé qui les distingue. Désormais, elles sont intégrées au bloc et surtout plus grandes, tel qu'on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous.

Un changement mineur qui dans les faits rend la lecture de l'information bien plus simple et directe. Particulièrement appréciable sur les grands axes à plusieurs voies pour être sûr de ne pas prendre le mauvais embranchement.

Il semble que Google ait pris conscience de l'importance de ce paramètre au fil du temps. Celles et ceux qui utilisent Maps sur Android Auto depuis quelques années se souviennent qu'avant cela, l'indication de la voie à suivre était placée en-dessous de la direction, en plus petit encore.

Source : 9to5Google