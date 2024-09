Les tarifs des offres fixe et mobile Bouygues Telecom vont changer, mais c’est une bonne nouvelle pour certains

Bouygues Telecom prépare une évolution de ses offres fixe et mobile. Elle coïnciderait avec le lancement d'une nouvelle marque. Voici ce qui change pour vous d'après ce que l'on sait.



Ça bouge chez Bouygues Telecom. L'opérateur qui s'attire la grogne de ses abonnés avec des augmentations de prix à répétition s'apprête également à opérer une transformation interne avec le rachat de La Poste Mobile, toujours en cours. Et si l'on en croit plusieurs sources, un autre changement majeur est à venir. Début octobre, sans plus de précision, le fournisseur d'accès Internet (FAI) pourrait lancer une nouvelle marque baptisée B.iG. Il ne s'agit pas seulement de donner un coup de jeune à l'enseigne.

En même temps que l'arrivée de B.iG, les abonnés Bouygues Telecom profiterait d'une nouvelle option dont l'objectif est clair : faire converger au maximum les offres fixes et mobiles. Autrement dit, s'arranger pour que la personne possédant une box Internet Bouygues ait également un forfait mobile chez l'opérateur. Apparemment, 3 clients Bouygues sur 4 ont un contrat chez un concurrent. Pour inciter les indécis, il n'y a pas 36 solutions. Il faut appâter avec des tarifs préférentiels. C'est le cas ici, mais avec quelques subtilités à ne pas négliger.

Voici ce que proposera Bouygues Telecom sous un nouveau nom

Comme cela existe déjà chez les FAI, B.iG proposera un tarif dégressif en fonction du nombre de lignes mobiles Bouygues ajoutées à un contrat fixe. La réduction s'élèverait à moins 10 € par mois au maximum, sachant que le prix de la box associée ne bougera pas passés les 12 premiers mois de l'abonnement. La nouveauté, c'est qu'il sera possible de rattacher des personnes en dehors de notre foyer (amis, colocataires, famille qui n'habite pas avec nous…). Chacune pourra entrer son RIB, mais l'interface de gestion sera commune.

Lire aussi – Bouygues Telecom s’allie à Starlink pour proposer du haut débit par satellites, une première en France

Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une mauvaise : le prix des offres va augmenter de 2 € en moyenne. On ne sait pas si cela concerne à la fois les offres fixe et mobile, ou juste l'une d'entre elles. De même, les sources ne précisent pas si seuls les nouveaux clients seront impactés par la hausse. En contrepartie, la Bbox Ultym passe à 8 Gb/s en téléchargement au lieu de 2, tandis que la Must passe à 2 Gb/s au lieu d'un. Certains clients Bouygues actuels bénéficieraient automatiquement des remises.