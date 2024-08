Bouygues Telecom va pouvoir racheter La Poste Mobile, sauf si SFR s’interpose

Après plusieurs mois de négociations, Bouygues Telecom est en passe de racheter l'opérateur virtuel La Poste Mobile. Un accord important vient d'être prononcé, mais SFR pourrait encore mettre des bâtons dans les roues de son concurrent.

Après 13 ans de bons et loyaux services, il est temps pour La Poste Mobile de passer dans le giron d'un opérateur majeur. Fort de 2,3 millions d'abonnés, le MVNO (opérateur virtuel) est à vendre depuis le début de l'année 2024. On imagine alors que SFR, qui détient 49 % des parts de l'entreprise et qui lui loue son réseau va se positionner immédiatement. Ce serait une manière de compenser ses pertes d'abonnés qui n'en finissent pas. Mais au final, c'est Bouygues Telecom qui entre rapidement en négociation exclusive avec La Poste Mobile.

Le 12 juillet, un projet de rachat est transmis à l'Autorité de la Concurrence. L'institution doit vérifier qu'il n'est pas à même de changer trop radicalement le visage du secteur en déséquilibrant les rapports de force. Après étude, elle donne son feu vert en estimant que “l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence“. La Poste Mobile possédant “des parts de marché limitées“, il n'y a pas lieu de refuser le rachat qui peut donc se faire “sans conditions“. Mais SFR a encore son mot à dire.

La Poste Mobile a trouvé un repreneur, mais il faut que SFR l'accepte

L'opérateur au carré rouge est en effet prioritaire sur le rachat de La Poste Mobile, sauf qu'il n'a peut-être pas intérêt à le faire. Pour le moment, Bouygues Telecom compte payer 950 millions d'euros pour acquérir 100 % du MVNO. La dette de SFR étant colossale, pas sûr que la firme puisse sortir une telle somme. En attendant, elle doit fournir son réseau à La Poste Mobile jusqu'en 2026 avant de passer le relai si le rachat abouti.

Lire aussi – Bouygues Telecom s’allie à Starlink pour proposer du haut débit par satellites, une première en France

Côté client, cela ne va pas changer grand chose. L'Autorité de la concurrence a confirmé que les bureaux de poste continueront de proposer des abonnements mobiles à leurs clients. De même, il n'y a selon elle aucun risque que Bouygues Telecom profite du rachat pour dégrader ou refuser l'accès à son réseau aux autres opérateurs virtuels.