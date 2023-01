Les tarifs des Galaxy S23 vont faire très mal, Chrome est victime d’une importante faille, c’est le récap

Les tarifs en France des Galaxy S23 dévoilés avant l'heure, une énorme faille découverte dans Google Chrome, la Xiaomi Car testée sur route enneigée, c'est le récap.

Prêt pour une nouvelle fournée d'actualités les plus marquantes du moment ? Alors c'est parti. Au programme : la Xiaomi Car aperçue sur une route enneigée, les prix des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra dévoilés avant le lancement officiel par Samsung, et Chrome fait les frais d'une énorme faille de sécurité (une mise à jour s'impose d'urgence si vous ne l'avez pas déjà faite). En route pour le résumé

Le PDG de Xiaomi prend le volant de la première voiture électrique de la marque

Elle ne devrait pas pointer le bout de ses roues avant 2024, mais la Xiaomi Car se montre déjà. Deux exemplaires du véhicule électrique ont été aperçus en Chine et au volant de l'une d'entre elles, ce n'est autre que le PDG de la marque chinoise. Objectif de cette discrète sortie ? Tester la tenue de route des deux véhicules sur route enneigée.

Faites d'urgence la mise à jour de Google Chrome

Une importante faille de sécurité au sein de Chrome vient d'être découverte par des chercheurs d'Imperva. Elle touche l'ensemble des utilisateurs du navigateur et permet à un hacker de contourner les restrictions du système de fichier. En clair, à cause de cette faille, un pirate peut voler les données personnelles de ses victimes, et notamment celles relatives à leur compte en banque ou leur portefeuille de cryptomonnaies. Une seule parade face à cette menace : installer la mise à jour de Chrome 109, accessible au téléchargement depuis le 10 janvier dernier.

Les prix des Galaxy S23 en France vont faire mal au portemonnaie

A moins de deux semaines du lancement officiel des Galaxy S23, les prix des 3 modèles de smartphone sont dévoilés. Un célèbre leaker vient en effet de révéler les tarifs des Galaxy S23 : il faudra débourser de 959 à 1839 euros en fonction du modèle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est surtout que les prix ont augmenté par rapport aux modèles de l'an passé. Comptez en effet de 100 à 180 euros en plus par rapport à la série des Galaxy S22.

