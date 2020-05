Smartphone milieu de gamme : Xiaomi, Oppo et Realme ne connaissent pas la crise

L’institut Counterpoint Research a publié une nouvelle étude détaillant l’état du marché mondial de la téléphonie au premier trimestre 2020. En pleine crise du coronavirus, ce dernier a subi une baisse des ventes en volume de 13 %. Mais les marques abordables tirent leur épingle du jeu, notamment Realme.

L’épidémie mondiale de coronavirus a eu pour effet le confinement des populations dans de nombreux pays, mais aussi la fermeture de magasin et l’arrêt des livraisons des produits « non essentiels ». La vente à distance de biens électroniques est souvent considérée comme non essentielle, ce qui a valu à Amazon quelques critiques (qui ont amené la fermeture en France de ses entrepôts pendant plusieurs jours). Les smartphones en font évidemment partie.

La fermeture des magasins a évidemment une incidence sur la vente de téléphones dans le monde durant le premier trimestre 2020 (et en aura certainement au deuxième, voire au troisième). Un constat que soulève l’institut Counterpoint Research dans son dernier rapport trimestriel sur le marché mondial des smartphones.

Baisse de 13 % du marché mondial

Ce dernier révèle que les ventes ont chuté de 13 % sur les trois premiers mois de l’année en comparaison de la même période en 2019. Selon l’institut, les marques milieu de gamme abordables très présentes sur Internet, comme Oppo, Xiaomi, Vivo et Realme, s’en sortent mieux que les autres. À l’inverse, l’entrée de gamme souffre beaucoup.

Dans un contexte économique très difficile, toutes les marques du Top 10 ont vu leurs volumes baisser fortement. Toutes sauf deux : Xiaomi et Realme. La première a progressé de 7 % en un an, confortant sa position de leader en Inde, et la seconde a vu ses ventes propulser de 157 %. Deux raisons à cela : la présence internationale de Realme s’accroit (dont en Europe) et sa position en Inde l’a temporairement protégé, car les mesures de confinement y ont été prises à la fin de la période d’étude.

En tête du Top 10, vous retrouvez Samsung (20%), suivi de Huawei (17%) et Apple (14%). La firme de Cupertino est la seule marque, avec Tecno, à voir baisser ses ventes, mais sa part de marché augmenter (de 2 points dans le cas d’Apple). Suivent ensuite Xiaomi (10%), Oppo (8%) et Vivo (7%). Realme, Lenovo (avec Motorola), LG et la marque hongkongaise Tecno ferment la marche, avec 2 % chacun. Les smartphones compatibles 5G représentent 8 % des ventes.