Les smartphones IP69 arrivent, mais ce niveau de protection est-il vraiment utile ?

Les nouvelles normes de résistance des smartphones continuent de s’étoffer avec des modèles encore plus robustes. Le Redmi Note 14 Pro et le Realme GT7 Pro, entre autres, affichent désormais un mystérieux indice IP69. Mais cette certification apporte-t-elle vraiment un avantage dans notre quotidien ?

Depuis quelques années, la résistance à l’eau et à la poussière est devenue un argument de vente incontournable pour les smartphones. Les certifications IP, qui garantissent ces protections, étaient autrefois réservées aux modèles haut de gamme. Aujourd’hui, elles se généralisent même sur des appareils plus accessibles, renforçant l’idée qu’un téléphone doit pouvoir survivre à des éclaboussures et à la poussière du quotidien.

Avec le lancement des récents modèles Realme GT7 Pro et le nouveau Redmi Note 14 Pro, une nouvelle norme fait son apparition : l’IP69. Contrairement aux IP67 et IP68 bien connus, qui offrent une protection contre l’immersion dans l’eau, celle-ci vise des scénarios plus extrêmes. Cette certification garantit une résistance aux jets d’eau sous haute pression et à des températures élevées. Mais malgré ces promesses, elle pourrait s’avérer moins utile qu’il n’y paraît pour un usage courant.

L’IP69 offre une résistance extrême mais peu utile pour un usage quotidien

L’IP69 marque un niveau de protection inédit. Elle assure une étanchéité complète contre la poussière et une résistance aux jets d’eau à haute pression et à des températures de 80°C. Cette norme répond aux besoins d’appareils destinés à des environnements difficiles, comme les équipements industriels ou médicaux soumis à des nettoyages rigoureux. Cependant, pour les smartphones comme le Realme GT7 Pro et le Redmi Note 14 Pro, l’IP69 ne couvre pas l’immersion prolongée sous l’eau. C’est pour cette raison que ces modèles affichent aussi une certification IP68 qui garantit l’étanchéité en immersion.

En pratique, l’IP69 pourrait surtout s’avérer une stratégie marketing, sans réel intérêt pour les utilisateurs standards. Nos téléphones sont rarement exposés à des jets d’eau sous haute pression ou à des températures extrêmes. Et malgré ces certifications, les fabricants ne garantissent toujours pas la prise en charge des dommages causés par l’eau dans leur garantie. Ce nouveau niveau est donc surtout un ajout sur la fiche technique, sans véritable bénéfice pour un usage quotidien. Pour l’instant, cet IP semble plus pertinent pour des appareils spécialisés que pour les smartphones grand public.