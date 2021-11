Les semaines de l’innovation Samsung à la Fnac : jusqu’à 25% de réduction sur des dizaines de produits

Jusqu’au 15 novembre la Fnac met à l’honneur les innovations Samsung. Objets connectés, téléphonie, TV, vidéoprojecteurs, écouteurs sans fil, barres de son et écrans PC sont proposés avec des réductions pouvant aller jusqu’à 25%. Même les toutes dernières nouveautés comme les smartphones pliables Z Flip3 et Z Fold3 ou les Galaxy Watch4 bénéficient de promotions !

Ce sont des dizaines de produits qui sont concernés par cette incroyable opération dédiée à l’innovation. Selon la catégorie de produits le montant de la réduction varie et peut se cumuler avec par exemple les 5% réservés aux adhérents Fnac ou une autre promotion déjà proposée sur le produit.*

Smartphones et montres connectées

Les smartphones sont en première ligne en ce qui concerne l’innovation notamment avec l’arrivée des tout récents smartphones pliables (Z flip3 et Z Fold3) qui représentent une véritable prouesse technologique. Les excellents Galaxy S21+, S21 et S20 FE (pour fan Edition) sont également concernés. Tous ces produits bénéficient d’une réduction de 5%.

La Galaxy Watch4, sortie au mois d’août dernier, fait également partie des promotions présentées à l’occasion des semaines de l’innovation. Ainsi ses 2 versions profitent aussi d’une remise de 10%.

Quelques exemples de prix après remboursement de Samsung (hors offre adhérent Fnac) :

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256 Go Noir : 1054€ (après ODR de 5%)

: 1054€ (après ODR de 5%) Smartphone Samsung Galaxy S20FE 6.5″ Double SIM 128 Go Bleu : 474€ (après ODR de 5%)

: 474€ (après ODR de 5%) Smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 6,8″ 128 Go 5G Double SIM Noir : 1044€ (après ODR de 5%)

: 1044€ (après ODR de 5%) Montre connectée Samsung Galaxy Watch4 40 mm Bluetooth Noir : 243€ (après ODR de 10%)

: 243€ (après ODR de 10%) Montre connectée Samsung Galaxy Watch4 Classic 46 mm Bluetooth Noir : 360€ (après ODR de 10%)

Téléviseurs et barres de son

Les téléviseurs Samsung grâce à la technologie Quantum Mini LED proposent des images au contraste exceptionnel avec une incroyable luminosité. Elles sont une référence incontournable sur le marché des TV. Et pour les amateurs de jeux vidéo, la connectique HDMI 2.1 les rend compatible avec toutes les consoles de jeu.

Et ceux qui veulent s’offrir le nec plus ultra peuvent profiter des réductions sur la toute dernière génération de TV Neo QLED avec leur boitier déporté pour un design encore plus abouti.

Et parce qu’une expérience TV peut prendre une dimension encore plus immersive si elle est accompagnée d’un son d’un incroyable réalisme, les barres de son Q-Séries sont équipées de 11 canaux, 1 caisson de basse et 4 canaux verticaux, de quoi assurer une spatialisation sonore impressionnante. La catégorie bénéficie de 15% de réduction.

Quelques exemples de prix après remboursement de Samsung (hors offre adhérent Fnac) :

TV Samsung Neo QLED 55″ QE55QN90A 4K UHD Noir 2021 : 1529€ (après ODR de 15%)

: 1529€ (après ODR de 15%) TV Samsung The Serif QE43LS01TA QLED 4K UHD Smart TV 43″ Blanc 2020 : 849€ (après ODR de 15%)

: 849€ (après ODR de 15%) TV Samsung The Frame 32″ QLED QE32LS03TC Noir 2021 : 510€ (après ODR de 15%)

: 510€ (après ODR de 15%) Barre de son Samsung HW-Q800A Dolby Atmos Noir : 680€ (après ODR de 15%)

: 680€ (après ODR de 15%) Barre de son Samsung sans fil Q-Séries HW-Q950A 2021 Dolby Atmos Noir : 1274€ (après ODR de 15%)

Tablettes et écrans PC

On retrouve tout le savoir-faire technologique de Samsung dans ses tablettes avec notamment la dernière Galaxy Tab S7 dans toutes ses déclinaisons (S7 FE, S7 et S7+). Son S Pen ultra précis inclus est là pour libérer votre créativité et booster votre productivité. Ceux qui disposent d’un budget un peu plus serré peuvent profiter des réductions sur les Galaxy Tab S6 Lite et Galaxy Tab S5e. Les tablettes profitent toutes d’une réduction de 10% cumulables avec les promotions en cours.

Côté écran, grâce à Smart Monitor et sa technologie Samsung Smart Hub, vous pourrez non seulement profitez d’une qualité d’affichage irréprochable mais aussi de fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie comme de pouvoir retrouver facilement toutes vos applications de divertissement favorites (Netflix, Amazon Prime Vidéo…) ou encore grâce à la fonction Remote PC, de vous connecter sans fil avec un PC situé n’importe où dans le monde.

Quelques exemples de prix après remboursement de Samsung (hors offre adhérent Fnac) :

Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4″ 5G 128 Go Noir : 648€ (après ODR de 10%)

: 648€ (après ODR de 10%) Tablette tactile Samsung Galaxy Tab S5e 10,5″ RAM 6 Go Android 9.0 Stockage 128 Go WiFi Noir : 360€ (après ODR de 10%)

: 360€ (après ODR de 10%) Ecran PC Samsung Smart Monitor M5 S27AM500NR M50A 27″ LED Full HD Noir : 187€ (après ODR de 25%)

: 187€ (après ODR de 25%) Ecran PC Samsung Smart Monitor S32AM700UR 32″ 4K Noir : 300€ (après ODR de 25%)

*Demandes de remboursement à faire sur www.samsung.com/fr/offer avant le 7 décembre 2021. Offre valable uniquement sur une sélection de produits expédiés et vendus par Fnac.com dans la limite des stocks.

