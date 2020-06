Les Redmi 9A et Redmi 9C seront présentés le 30 juin, mais on connaît déjà leur fiche technique

Xiaomi va annoncer ses deux prochains smartphones le 30 juin 2020, soit demain. Il s’agira des Redmi 9A et Redmi 9C. Même s’ils ne sont pas encore officiels, nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ils vont ressembler grâce à leur fiche technique.

Xiaomi a deux smartphones à dévoiler sous le coude. Il s’agit des Redmi 9A et 9C, tous deux déclinaisons du Redmi 9, dévoilé il y a quelques jours en France. Les produits seront annoncés le 30 juin prochain, soit demain. C’est le compte Facebook indonésien du constructeur qui le confirme dans une image teaser.

Xiaomi a diffusé un visuel indiquant la date de la présentation, fixée au 30 juin. L’image évoque également une « grosse batterie » ainsi qu’un « grand écran ». Deux éléments sur lesquels la société va communiquer pour ces produits. Il est vrai que leur fiche technique laissent présager une très bonne autonomie.

Des fiches techniques déjà connues

Pas besoin d’attendre demain pour avoir les premiers détails concernant ces smartphones. Tous deux seront équipés d’un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, certes faible, mais adaptée à un petit prix. Ils seront équipés d’une batterie de 5000 mAh, ce qui couplé à ce type d’écran, promet une très grande autonomie.

Le Redmi 9A serait, selon Playfuldroid, équipé d’un processeur Helio G25 tandis que le 9C disposerait d’un Soc Helio G35. Tous deux seraient épaulés par 3 Go de RAM, mais le 9A aurait 32 Go de stockage tandis que le 9C monterait jusqu’à 64 Go.

Le 9A n’aurait qu’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et le 9C serait décliné en deux versions. Un modèle NFC avec un capteur de 13 mégapixels accompagné d’un capteur de 2 mégapixels, et un sans NFC avec un de 13 mégapixels avec deux de 5 et 2 mégapixels pour l’épauler.

Quoi qu’il en soit, ces deux smartphones seront présentés demain au grand public. Bien évidemment, nous aurons des terminaux d’entrée de gamme qui ont toutes les chances d’être vendus à des prix très bas.

Source : Playfuldroid