Les premiers écouteurs ouverts de Xiaomi débarquent avec presque 40h d’autonomie et un poids plume

Xiaomi s'apprête à lancer son premier modèle d'écouteurs ouverts, les OpenWear Stereo, sur le marché mondial. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels qui peuvent en déranger certains, ce nouveau modèle offre un design moins intrusif qui promet un confort accru tout en conservant une écoute audio de haute qualité.

Xiaomi est bien connu pour ses gadgets hi-tech innovants à des prix abordables. Ce géant continue d'impressionner avec ses nouveaux produits qui vont des smartphones aux voitures. Après avoir conquis le marché chinois, la marque s'apprête à déployer ses nouveaux écouteurs OpenWear Stereo sur la scène internationale.

Jusqu'à présent, Xiaomi s'était surtout illustré avec des écouteurs de type intra-auriculaires, comme les Redmi Buds 5 Pro, appréciés pour leur rapport qualité-prix et leurs fonctionnalités avancées. Cependant, ce design peut parfois déranger certains utilisateurs en raison de l'inconfort ou de la sensation de pression dans l'oreille. Les OpenWear Stereo sont des écouteurs ouverts qui rappellent les Sony LinkBuds et les FreeClip de Huawei. Ils offrent une alternative en permet une écoute plus naturelle et en réduisant la fatigue auditive.

Les écouteurs ouverts Xiaomi OpenWear Stereo pèsent moins de 10 grammes

Xiaomi a officiellement dévoilé les détails de ces nouveaux écouteurs, notamment le design et les options de couleur. Ils se distinguent par leur design ouvert en forme de “crochet” qui vient se fixer sur les oreilles pour assurer un bon confort et un maintien sécurisé. Ils pèsent seulement 9,6 grammes et sont équipés de haut-parleurs de 17 x 12 mm et de membranes de haute qualité. Ces composants ont été spécialement choisis et optimisés pour offrir une excellente qualité sonore. Grâce à un codec audio avancé, ils offrent un son HD jusqu'à 96 kHz. Pour éviter les fuites sonores, le fabricant a intégré un système anti-fuite indépendant qui combine une structure acoustique traditionnelle et une nouvelle unité sonore de 10 mm.

Ces écouteurs disposent également d'un double microphone avec une technologie de capture précise du son qui fonctionne sous HyperOS. Avec une autonomie de 7,5 heures par charge, et jusqu'à 38,5 heures avec l'étui de chargement, ils offrent une écoute prolongée. De plus, les Xiaomi OpenWear Stereo earbuds sont certifiés Hi-Res audio sans fil Gold Label, ce qui assure une qualité sonore de haute qualité. Leur prix pour l'Europe n'est pas encore connu, mais on estime qu'il se situera dans la fourchette de 100 à 150 euros.