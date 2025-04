Les premières images du nouveau télescope spatial de la NASA sont impressionnantes, préparez-vous à voir l’invisible

La NASA vient de dévoiler les toutes premières images de SPHEREx, un nouveau télescope spatial dédié à l’infrarouge. Cet instrument observera des zones de l’univers invisibles à l’œil nu. Et ses premiers tests sont déjà très prometteurs.

Observer l’univers ne se limite pas à regarder les étoiles avec un télescope classique. Pour explorer ce qui se cache derrière les nuages de poussière cosmique ou étudier les galaxies les plus anciennes, il faut aller plus loin. C’est pourquoi les agences spatiales misent de plus en plus sur des instruments capables de capter des longueurs d’onde invisibles, comme l’infrarouge, pour explorer des zones inaccessibles autrement.

C’est dans cette optique que la NASA a lancé SPHEREx, un télescope spatial spécialisé dans l’analyse de la lumière infrarouge. Le 1er avril 2025, l’agence a confirmé que l’appareil avait réussi sa première phase de test en capturant ses toutes premières images. Ce moment clé, appelé “first light”, prouve que tous les systèmes fonctionnent correctement. Les six images diffusées montrent que les détecteurs sont bien calibrés, capables de faire la mise au point et prêts à analyser le ciel dans plus de 100 bandes spectrales différentes.

Le télescope SPHEREx capte ses premières images et dévoile un champ de vision 20 fois plus large que la Lune

Chaque capteur du télescope est conçu pour analyser 17 bandes de longueurs d’onde. Ensemble, ils permettent à SPHEREx de cartographier l’univers en 102 bandes infrarouges. Même sur ces simples images de test, on distingue déjà près de 100 000 sources lumineuses, dont des galaxies très éloignées. En zoomant, on peut même observer certaines de ces galaxies invisibles à l’œil nu. Pour simplifier leur lecture, les images sont traduites en couleurs visibles : le violet représente les ondes les plus courtes, le rouge les plus longues. L’ensemble correspond à un champ visuel environ 20 fois plus large que la pleine Lune.

SPHEREx est pensé comme un complément au télescope James Webb. Là où ce dernier se concentre sur les détails précis d’étoiles ou de galaxies anciennes, il cartographie leur environnement à grande échelle. Son objectif est d’étudier l’histoire de l’univers, depuis les premières secondes après le Big Bang jusqu’à la formation des éléments présents dans les comètes.

Le télescope est encore en phase de refroidissement, indispensable pour que les capteurs infrarouges fonctionnent sans interférence. D’ici fin avril, il commencera officiellement ses observations scientifiques, avec environ 600 prises de vue par jour.

Source : NASA