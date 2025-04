Les plus grandes explosions de l’univers révèlent que la plus grande structure connue est encore plus vaste et plus proche de nous

L’univers réserve encore bien des surprises aux astronomes. De nouvelles observations révèlent que la plus grande structure connue est plus étendue qu’imaginé. Certaines de ses parties sont aussi beaucoup plus proches de la Terre que prévu.

Depuis des décennies, les scientifiques observent les confins du cosmos pour mieux comprendre sa composition et son organisation. À travers de nombreux télescopes terrestres et spatiaux, ils ont cartographié des amas de galaxies, des filaments et des vides interstellaires. Ces recherches ont façonné notre vision de l’univers à grande échelle, basée sur l’idée d’un agencement homogène des matières dans toutes les directions.

Une récente étude révèle que la “Hercules-Corona Borealis Great Wall“, un immense regroupement de galaxies formant une gigantesque structure cosmique, est encore plus vaste qu’on ne le pensait. Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont utilisé des sursauts gamma, de puissantes explosions d’énergie détectables sur d’immenses distances. Ces observations montrent aussi que certaines parties de cette formation sont plus proches de la Terre qu'estimé jusqu’ici.

Les sursauts gamma montrent que la Hercules-Corona Borealis Great Wall s’étend sur plus de 10 milliards d’années-lumière

La Hercules-Corona Borealis Great Wall avait déjà été identifiée en 2014 comme l’une des plus grandes formations cosmiques connues. Constituée d’un superamas de galaxies, elle couvre une zone estimée à 10 milliards d’années-lumière de large. À titre de comparaison, elle est suffisamment vaste pour aligner plus de 94 000 galaxies de la taille de la Voie lactée côte à côte. Grâce à de nouvelles observations de 542 sursauts gamma collectés par les télescopes spatiaux Fermi et Swift, les chercheurs ont constaté que cette structure s'étend sur une distance encore plus grande qu’anticipé, et que certaines de ses parties sont plus proches que ce qui avait été détecté précédemment.

Ces sursauts gamma, en révélant des concentrations invisibles de matière, permettent de mieux cartographier l’univers lointain. Cette découverte bouscule le principe cosmologique selon lequel la répartition de la matière devrait être homogène à grande échelle. En effet, une structure de cette taille ne devrait pas exister dans un univers aussi jeune. Les chercheurs prévoient de poursuivre leurs analyses grâce à de futures missions spatiales comme THESEUS, qui pourraient permettre de cartographier l’ensemble de la Hercules-Corona Borealis Great Wall avec encore plus de précision.

