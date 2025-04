D’où vient vraiment l’or : ces scientifiques sont-ils sur le point de tout remettre en cause ?

Et si l’or de vos bijoux venait d’une explosion stellaire vieille de milliards d’années ? Des scientifiques explorent une nouvelle piste… et remettent en cause nos certitudes.

D’où vient l’or présent sur Terre ? Jusqu’ici, la réponse tenait dans les collisions d’étoiles à neutrons. Mais une étude récente propose une origine plus… électrique. Selon des chercheurs, les sursauts gamma, les explosions les plus puissantes de l’univers, pourraient jouer un rôle clé dans la formation des éléments lourds, comme l’or. Une hypothèse qui chamboule les modèles existants.

La clé du mystère résiderait dans les photons hyperénergétiques émis par ces cataclysmes cosmiques. En frappant les couches externes d’étoiles mourantes, ces particules de lumière généreraient des neutrons libres, indispensables à la création d’atomes lourds. Une découverte qui ouvre une nouvelle page dans la compréhension de la nucléosynthèse.

Lire également – Les premières images du nouveau télescope spatial de la NASA sont impressionnantes, préparez-vous à voir l’invisible

Quand la lumière fabrique de l’or

Traditionnellement, les scientifiques estiment que les éléments lourds se forment dans des environnements riches en neutrons, comme lors de la fusion d’étoiles à neutrons. Problème : ces neutrons libres sont rares, car ils se désintègrent en 15 minutes. L’étude menée par Matthew Mumpower (Los Alamos National Laboratory) suggère une alternative : les sursauts gamma produiraient des neutrons in situ, via leurs photons ultrapuissants.

Le scénario ? Une étoile massive s’effondre en trou noir, émettant un jet de particules et de lumière. Ce jet percute les couches externes de l’étoile, créant un « cocon » de matière surchauffée. Là, les photons transforment des protons en neutrons en quelques nanosecondes, tout en brisant des noyaux atomiques pour libérer d’autres neutrons. De quoi former de l’or, du platine, etc.

« C’est en regardant une vidéo de train avec mes enfants que l’idée m’est venue », confie Mumpower. Le souffle d’un train traversant un tas de neige lui a rappelé le jet stellaire balayant l’enveloppe de l’étoile.

Cette théorie expliquerait des anomalies terrestres, comme la présence conjointe de fer-60 et plutonium-244 dans les sédiments marins. Les fusions d’étoiles à neutrons peinent à justiquer ce mélange, contrairement aux sursauts gamma. Autre indice : des kilonova, habituellement liées aux collisions d’étoiles, ont été observées avec des sursauts gamma longs. Reste à confirmer le tout. Mumpower espère que de futurs télescopes capteront neutrinos, ondes gravitationnelles et lumière lors d’un effondrement stellaire.