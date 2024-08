Les Pixel 9 utiliseront l’IA pour enregistrer des vidéos en 8K, on vous explique

Google se prépare à lancer sa série Pixel 9 le 13 août, mais avant ça, une révélation particulièrement intrigante a été faite concernant l'approche du Pixel 9 Pro en matière d'enregistrement vidéo 8K.

Alors que les premières fuites faisaient état de l’arrivée de la 8K sur les prochains smartphones haut de gamme de Google, il semble que le Pixel 9 Pro pourrait ne pas prendre en charge la capture vidéo 8K native. Cependant, Google a une solution intelligente dans sa manche : l'amélioration vidéo alimentée par l'IA.

La clé de ce tour de passe-passe technologique serait une fonctionnalité appelée Video Boost. Introduite pour la première fois avec la série Pixel 8, Video Boost est appelée à jouer un rôle crucial dans les capacités vidéo du Pixel 9 Pro. Voici comment cela fonctionne : les utilisateurs enregistreront des séquences en définition 4K, qui seront ensuite téléchargées sur le cloud. Les algorithmes d'IA de Google feront alors leur magie, en upscalant la vidéo en définition 8K.

Les Pixel 9 ne pourront pas enregistrer de 8K native

Cette approche innovante permet à Google de fournir du contenu 8K sans avoir besoin du matériel généralement nécessaire à l'enregistrement 8K natif. Pourtant, compte tenu des capteurs présents pour la partie photo des smartphones, et même des nouvelles caméras qui feront leur arrivée cette année, les Pixel 9 sont sur le papier pleinement capables d’enregistrer en 8K.

Video Boost ne se contentera pas d'augmenter le nombre de pixels. La fonction promet également d'améliorer la qualité vidéo globale, avec des avantages particuliers dans les situations de faible luminosité. Parmi les autres avantages, citons Night Sight Video et d'autres améliorations basées sur l'intelligence artificielle, bien que les détails restent pour l'instant confidentiels.

Il convient de noter que cette capacité 8K alimentée par l'IA pourrait être limitée aux modèles Pixel 9 Pro et Pro XL. Le Pixel 9 Pro Fold bien qu'il prenne en charge Video Boost, ne devrait pas offrir de sortie 8K.

D'autres fonctionnalités alimentées par l'IA seraient en préparation, notamment Zoom Enhance pour améliorer la qualité du zoom numérique et Call Notes pour l'enregistrement et la transcription automatiques des appels, mais on devrait en savoir plus dès le lancement. Ce dernier approche à grands pas, puisqu’il aura lieu le 13 août prochain.