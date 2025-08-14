Les Pixel 10 ont des batteries plus généreuses que les Pixel 9, pour quel gain d’autonomie ?

Une fuite des étiquettes énergétiques européennes des Pixel 10 nous donne la capacité exacte des batteries, ainsi que leur autonomie.

Les Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL seront annoncés par Google le 20 août prochain, mais on en sait déjà beaucoup sur ces appareils à venir. Et on en apprend encore plus aujourd'hui sur leur batterie, grâce à des informations provenant du système d’étiquetage énergétique de l'UE. Celles-ci ont été repérées par YTechB, voici ce qu'on en retient.

Le Pixel 10 obtient la note énergétique B, en baisse par rapport au A du Pixel 9, sans que l'on sache les raisons de ce déclassement. Le smartphone est équipé d'une batterie à la capacité nominale de 4 835 mAh, ce qui devrait se traduire en une capacité typique de 4 970 mAh dans la communication de Google. La hausse est assez conséquente, puisque la batterie du Pixel 9 offrait une capacité nominale de 4 558 mAh, soit une augmentation de presque 300 mAh. L'autonomie n'en profite par contre pas beaucoup, puisqu'elle s'élève à 49 heures et 23 minutes sur une seule charge, contre 49 heures et 12 minutes pour le Pixel 9. Mais ce type de mesures ne correspond pas à l'usage normal d'un mobile et n'a finalement que peu d'intérêt.

Pixel 10 : des batteries plus généreuses, mais avec peu d'influence sur l'autonomie ?

Le Pixel 10 Pro reçoit le meilleur score, A, en termes d'efficacité énergétique. Il embarque une batterie à la capacité nominale de 4 707 mAh. Là encore, c'est plus que les 4 558 mAh de son prédécesseur. L'endurance de l'appareil atteint 51 heures et 9 minutes, un peu mieux que les 50 heures et 44 minutes du Pixel 9 Pro.

Pour le Pixel 10 Pro XL, on retombe à la note de B. Sa batterie de 5 078 mAh (valeur typique) est un peu plus généreuse que celle du Pixel 9 Pro XL de l'année dernière, et sa capacité de 4 942 mAh. Mais l'autonomie est en baisse : 48 heures et 39 minutes sont annoncées pour le modèle le plus haut de gamme de la famille, alors que celui de la génération précédente affichait 49 heures et 30 minutes. C'est même moins que les performances des Pixel 10 et Pixel 10 Pro.

On attend bien sûr les tests pour avoir une idée plus précise de l'autonomie en conditions réelles des trois smartphones.