Les numéros à bloquer pour éviter le démarchage téléphonique, la parade des sites de streaming illégaux pour éviter de se faire bloquer, c’est le récap

C’est l’heure du récap du mardi 4 juin 2024. Aujourd’hui, nous vous donnons la liste précieuse des numéros à bloquer pour éviter de vous faire démarcher par téléphone. Ensuite nous avons appris quelle parade utilisent les géants du streaming illégal pour éviter cette loi qui peut les bloquer. Enfin, nous avons appris l'existence d’un nouvel et mystérieux adaptateur pour Playstation.

Harcelé par les appels téléphoniques en 2024 ? Voici les numéros à bloquer

Depuis le 1er janvier 2023, les démarchages téléphoniques sont encadrés par de nouvelles règles. Les entreprises n'ont plus le droit d'utiliser des numéros commençant par 06 ou 07 pour vous démarcher. De plus, elles doivent utiliser des numéros spécifiques que vous pouvez bloquer pour réduire considérablement les appels indésirables. Découvrez leur liste et toutes les mesures pour limiter les appels indésirables et retrouver votre tranquillité.

Lire – Démarchage téléphonique : quels sont les numéros à bloquer en 2024 ?

Ces plateformes géantes de streaming illégal ont découvert la solution parfaite pour s'opposer aux nouvelles lois internationales

Fmovies, Sflix et d'autres plateformes de streaming pirate ont récemment changé de domaine pour contrer les ordonnances de blocage des tribunaux indiens. Cette stratégie leur permet de contourner les restrictions et de continuer à proposer du contenu illégal aux utilisateurs. Cette migration met en évidence les limites des mesures de blocage, car les plateformes pirates peuvent facilement s'adapter en créant de nouveaux noms de domaine.

Lire – Ces géants du streaming illégal ont trouvé la parade idéale contre les nouvelles lois internationales

Ce nouvel adaptateur pour la PlayStation coûte 60 euros, mais à quoi peut-il bien servir ?

Sony lance un adaptateur à 60 euros pour connecter son casque PSVR2 à un PC et profiter de jeux SteamVR. Un prix élevé, mais il permet de profiter de la résolution 4K, du champ de vision large et des manettes du casque sur ordinateur, mais certaines fonctionnalités comme le suivi oculaire et le retour haptique seront indisponibles. Son utilisation nécessite une machine puissante avec une carte graphique performante.

Lire – PlayStation : ce nouvel adaptateur coûte 60 euros, mais à quoi sert-il ?