Le Pixel 9 est virtuellement impossible à pirater, voici comment Google en a fait une vraie forteresse

Google dévoile la manière dont il a rendu les Pixel 9 extrêmement résistants aux tentatives de piratage. C'est totalement invisible aux yeux des utilisateurs, et pourtant cela rend les smartphones théoriquement impénétrables.

Un smartphone ne se résume pas à ce qu'il affiche à l'écran. C'est évidemment l'aspect qui nous intéresse le plus au quotidien, mais pour en arriver là, tout un tas de processus invisibles à l’œil nu se mettent en marche à l'intérieur de l'appareil. Et ce sont eux que les hackers vont examiner dans les moindres détails afin de trouver la faille qui leur permettra d'infiltrer le mobile et voler vos informations personnelles.

Pour cette raison, les constructeurs travaillent à la sécurisation des composants et logiciels propres au fonctionnement de l'appareil. On ne parle pas uniquement d'Android ou d'iOS, mais bien de programmes servant par exemple à gérer l'envoi de messages ou la connexion à Internet.

À ce niveau-là, les Pixel de Google sont comme les autres renforcés d'année en année, à chaque sortie d'une nouvelle génération. Si l'on parle d'eux en particulier, c'est parce que les Pixel 9 s'avèrent faire partie des plus sécurisés du marché.

Comment Google fait des Pixel 9 des smartphones extrêmement sécurisés

Dans un billet de blog, la firme de Mountain View révèle les changements qu'elle a opéré sur ses derniers portables en matière de dispositifs anti-piratage. Ils se concentrent ici sur un composant appelé bande de base.

C'est en résumé la puce chargée de toute la partie téléphonie et communication avec un réseau cellulaire : appels, messages, données… Le même nom est utilisé pour désigner le logiciel qu'elle embarque. Vu son importance, on comprend pourquoi c'est une cible de choix pour les personnes mal intentionnées.

Sans rentrer dans les détails techniques, voici quelques une des mesures mises en place par Google pour renforcer la bande de base des Pixel 9 :

Système qui empêche du code d'accéder à la mémoire , et donc de lancer un programme malveillant sur le mobile.

, et donc de lancer un programme malveillant sur le mobile. Système qui s'assure que les nombres sont correctement interprétés , empêchant un attaquant de perturber les calculs internes et créer une faille.

, empêchant un attaquant de perturber les calculs internes et créer une faille. Mise en place de pièges qui détectent un code dangereux .

. Limitation du “trajet” des codes à des chemins spécifiques . Le pirate ne peut plus modifier le flux normal d'informations circulant dans l'appareil.

. Le pirate ne peut plus modifier le flux normal d'informations circulant dans l'appareil. Système qui vérifie que la mémoire fonctionne correctement et qu'elle est entièrement utilisée. Un hacker peut en effet se servir de la mémoire inusitée pour s'infiltrer.

Tout cela est entièrement transparent pour vous, mais au moins vous savez que vous êtes à l'abri avec votre Pixel 9.