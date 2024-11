Les joueurs PlayStation pourraient bénéficier d’une fonction ultra confortable réservée aux PC, voici comment

Sony imagine une manière d'offrir une fonction très utile des jeux PC sur console PlayStation. De quoi rendre la frontière entre les deux plateformes encore un peu plus floue.

Les consoles de jeux vidéo sont de plus en plus puissantes. À tel point que certains délaissent le PC en se disant que les capacités d'une PlayStation 5 Pro, pour citer la plus performante du marché actuel, leur suffit amplement. Mais sans même parler de graphismes ou de de fluidité, il est indéniable que les ordinateurs sont encore un cran au-dessus, ne serait-ce qu'en matière de confort. Plusieurs fonctionnalités sont en effet réservées à ces plateformes.

Citons par exemple la possibilité de sauvegarder et de charger une sauvegarde d'une simple pression de touche, généralement F5 et F9. Ou encore, sur les émulateurs, de revenir en arrière voire d'accélérer la vitesse du titre. C'est ce que l'on trouve par exemple sur la Switch de Nintendo dans ses Jeux classiques (Nes, Super NES, Game Boy…) avec un retour arrière de quelques secondes. Sony veut s'en inspirer et aller plus loin.

Sony veut apporter aux joueurs PlayStation une fonction très appréciée sur PC

Dans un brevet déposé par la marque, on peut voir une manette PlayStation doté d'un bouton inédit. Grâce à lui, “l‘utilisateur peut entrer dans le mode retour depuis le jeu en direct à l'aide d'un ou de plusieurs contrôleurs pour visualiser le jeu récent (par exemple, retour en arrière, avance rapide, jeu, etc.) et revenir ensuite au jeu en direct“. Vous pourrez donc retenter immédiatement une séquence après un échec par exemple, au lieu de devoir recharger une sauvegarde via le menu.

Lire aussi – PS5 : on a testé les meilleures manettes pros, voici notre sélection

Et ce n'est pas tout. Le document parle également d'une”liste de fonctions pour l'utilisateur, telles que le mode retour en arrière, un mode de partage pour générer un fichier comprenant une partie du jeu que l'utilisateur souhaiterait partager avec d'autres, un mode « highlight reel » qui est utilisé pour générer un « highlight reel » du jeu, etc“. L'idée est ici de pouvoir enregistrer un moment qui nous a marqué, ou que l'on veut analyser dans le cadre d'une recherche de performances, et de le visionner tout de suite.

Séduisant sur le papier, on ne peut qu'espérer que le concept voit le jour, d'autant qu'il a l'ambition de fonctionner sur tous les jeux. Il est extrêmement peu probable que cette manette nouvelle génération sorte durant le règne de la PS5. Peut-être pour la PlayStation 6 ? L'avenir nous le dira.