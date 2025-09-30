Les joueurs d’EA Sports FC 26 ont économisé des centaines d’euros grâce à un simple VPN

En abusant ce qui s'apparente clairement à un bug, les joueurs d'EA Sports FC26 ont pu faire d'énormes économies. On vous explique comment ils y sont parvenus avec l'aide d'un VPN tout ce qu'il y a de plus basique.

Le développeur et éditeur de jeux vidéo Electronic Arts règne en maître sur la simulation de football depuis des années. Qui ne connait pas la licence FIFA ? Elle n'existe plus aujourd'hui, remplacée par EA Sports FCXX, où les XX correspondent à l'année à venir. Nous en sommes donc logiquement à EA Sports FC26, titre qui a su gagner les faveurs des joueurs et des critiques depuis sa sortie le 26 septembre dernier.

Mais nous n'allons pas parler des différentes qualité du jeu ici. Plutôt de la manière dont certains ont exploité un bug pour bâtir très rapidement une équipe surpuissante. Il est en effet possible de le faire dans le mode Football Ultimate Team via l'achat d'une monnaie virtuelle, les points FC. Ceux-ci sont utilisés pour acheter des packs contenant des joueurs. Il y a donc un côté aléatoire pour tomber sur les plus forts. C'est là que “l'astuce” entre en jeu.

Comment utiliser un VPN a permis à ces joueurs de EA Sports FC26 de faire de grosses économies

Pour vous donner une idée, 18 500 points FC coûte 150 € chez nous. Une somme qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Des joueurs ont cependant remarqué une chose : une erreur dans le résumé des transactions effectuées depuis l'Indonésie. Ainsi, au lieu de payer 2 millions de roupies (environ 100 €), la virgule se décale et la somme réellement débitée est de 2 000 roupies (10 centimes d'euros). Donné.

Lire aussi – Electronic Arts racheté 55 milliards de dollars par l’Arabie saoudite, à quoi faut-il s’attendre pour nos jeux ?

Il suffit donc d'un VPN permettant de se connecter à un serveur indonésien pour acheter des points FC à une fraction du prix d'origine. Beaucoup ne s'en sont pas privés et sur les réseaux sociaux comme Reddit, les internautes n'hésitent pas à parler de “la plus grande erreur d'EA de l'histoire“. Au moment de publier cet article, Electronic Arts n'a pas réagi publiquement. D'aucuns disent que les comptes concernés ont été bannis, mais sans preuves réelles. Méfiez-vous si vous jouez à EA Sports FC26 en ligne, vous risquez de tomber sur des équipes quasi-imbattables.