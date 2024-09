Les iPhone 16 vendus en France sont plus lents et moins sécurisés, on vous explique pourquoi

La dernière gamme d'iPhone 16 d'Apple est arrivée sur le marché et, bien qu'elle fasse parler d'elle dans le monde entier, les clients européens pourraient avoir une longueur de retard sur leurs homologues américains.

Cela fait maintenant plusieurs années que les modèles d'iPhone vendus aux États-Unis se distinguent par deux caractéristiques essentielles : la prise en charge de la technologie 5G mmWave ultra-rapide et l'utilisation exclusive de la technologie eSIM.

L’iPhone 16 poursuit de nouveau cette tradition, rendant ainsi les versions américaines plus rapides et plus sûres que les iPhone vendus en France ou dans d’autres pays dans le monde. Si le processeur est le même partout, c’est bien au niveau de la connectivité que la différence se fera ressentir.

L’iPhone français est plus lent que l’iPhone vendu aux États-Unis

La technologie 5G mmWave représente l'apogée des vitesses de la 5G, capable de fournir des taux de téléchargement rapides allant à plus de 1 Gbps, avec le potentiel d'atteindre une vitesse stupéfiante de 3 Gbps. Cependant, la technologie mmWave est assortie d’un inconvénient important : ses signaux ne peuvent parcourir que de courtes distances et peinent à pénétrer dans les bâtiments. Cette limitation signifie que la couverture mmWave est généralement limitée aux zones urbaines denses.

Les modèles américains de l'iPhone 16 (A3081, A3082, A3083 et A3084 pour les versions standard, Plus, Pro et Pro Max, respectivement) sont les seuls au monde à prendre en charge les ondes millimétriques. Si trouver un service mmWave peut s'apparenter à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin si vous n’habitez pas une grande ville américaine, lorsqu'on parvient à se connecter, les vitesses sont inégalées.

La deuxième caractéristique unique des modèles américains de l'iPhone 16 est l'absence de plateau physique pour la carte SIM. Plutôt que d’avoir le traditionnel tiroir SIM, ces appareils reposent entièrement sur la technologie eSIM. Cette évolution vers les appareils eSIM a commencé avec l'iPhone 14 aux États-Unis, mais Apple n'a pas encore étendu cette approche au reste du monde.

Le passage aux appareils eSIM-only présente plusieurs avantages, notamment en matière de sécurité. Sans carte SIM physique pouvant être retirée et insérée dans un autre appareil, il est beaucoup plus difficile pour les voleurs d'accéder à votre compte cellulaire. Cette couche de protection supplémentaire est particulièrement cruciale pour la sauvegarde d'informations sensibles telles que les codes d'authentification à deux facteurs, qui sont souvent envoyés par SMS.

Toutefois, l'adoption de la technologie eSIM a été plus lente dans de nombreux pays en dehors des États-Unis. De nombreux opérateurs internationaux ne prennent toujours pas en charge l'eSIM, ce qui explique probablement pourquoi Apple continue d'inclure des plateaux SIM physiques dans les modèles d'iPhone vendus dans d'autres pays. Il reste maintenant à voir si Apple unifiera l’expérience utilisateur sur la prochaine génération.