Découverte insolite sur Mars : Perseverance y photographie un bonhomme de neige

Le rover Perseverance de la NASA a immortalisé une formation rocheuse sur Mars ressemblant à un bonhomme de neige. Cette découverte insolite suscite l'imagination et nous rappelle que même sur une planète aride, on peut trouver des formes familières.

Depuis son arrivée sur Mars en février 2021, le rover Perseverance de la NASA explore la surface de la planète rouge, capturant des images fascinantes et collectant des échantillons de roches. Récemment, lors de sa mission dans le cratère Jezero, le rover a photographié une formation rocheuse inhabituelle ressemblant à un bonhomme de neige poussiéreux. Cette découverte intervient alors que la mission de retour d'échantillons martiens, cruciale pour la recherche de vie extraterrestre, fait face à des dépassements de budget et des retards significatifs.

La photo a été prise le 13 juillet 2024 par la caméra Mastcam-Z droite de Perseverance, correspondant au Sol 1208 sur Mars. Dans le coin inférieur gauche de l'image, on peut voir deux rochers empilés qui évoquent un bonhomme de neige. Cette découverte, bien que simple, rappelle la capacité des formations naturelles à susciter notre imagination. Chacune d'entre elles offre un aperçu précieux de l'histoire géologique de la planète rouge et de son potentiel à avoir soutenu la vie.

Perseverance révèle une formation rocheuse martienne en forme de bonhomme de neige

La mission de Perseverance permet de découvrir des formations fascinantes comme ce “bonhomme de neige” et de comprendre l'histoire de Mars. Ces découvertes peuvent être comparées à celles des mystérieux trous découverts sur les flancs des volcans martiens, qui offrent des indices sur les anciennes activités volcaniques et l'érosion par l'eau. Ces structures souterraines, comme les tubes de lave, pourraient un jour être cruciales pour abriter des humains, les protégeant des radiations intenses et des conditions climatiques extrêmes.

En attendant ces analyses, les images de formations rocheuses insolites comme ce “bonhomme de neige” apportent une touche d'humanité à l'exploration martienne. Elles nous rappellent que, malgré les défis techniques et financiers, chaque mission offre des découvertes imprévues qui stimulent notre imagination. Elon Musk, à la tête de SpaceX, envisage d'ailleurs d’établir sur cette planète lointaine une colonie humaine dans les prochaines décennies.