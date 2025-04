Les Google Pixel prendront bientôt des couleurs lorsqu’ils sont éteints

Les Pixel de Google vont ajouter une touche colorée à leur écran… même quand vous ne les utilisez pas. La prochaine mise à jour d’Android réveille les écrans éteints avec un peu de fantaisie.

Android 16 pointe le bout de son nez, et avec lui, une petite révolution esthétique pour les smartphones Google. La bêta 4 de ce système, déployée cette semaine, apporte une subtile mais appréciable nouveauté : l’écran toujours actif (AOD) des Pixel va enfin s’accorder aux thèmes personnalisés. Fini le gris ou blanc immuable, place à des nuances discrètes, mais personnalisables.

Jusqu’ici, même en choisissant une couleur pour l’horloge du verrouillage, l’AOD restait obstinément monochrome. Désormais, si vous optez pour un violet pâle ou un bleu pastel, l’écran éteint suivra le mouvement. Testé par Android Police sur un Pixel 9a, le résultat est subtil : la teinte, visible surtout dans l’obscurité, évite l’effet clinquant tout en homogénéisant le design.

Lire également – Android 16 va apporter une touche de couleur aux Paramètres, découvrez la nouvelle interface

Un écran personnalisé, même en veille

Cette évolution s’inscrit dans une volonté de cohérence visuelle. Google étend ainsi l’harmonie des couleurs au moindre détail, même lorsque le téléphone semble endormi. L’AOD affiche toujours l’heure, la météo ou les notifications, mais avec un zeste de personnalisation. Une avancée modeste, mais symbolique pour les fans d’UI soignée.

La prochaine mise à jour Android 16 ne se résume évidemment pas à ça. La mise à jour force les applis à utiliser l’écran en mode sans bordures, réintègre le mode « Ne pas déranger » dans les raccourcis, et optimise l’installation des apps sur les vieux modèles. Autant de changements discrets qui visent à fluidifier l’expérience.

Alors que Samsung peine à déployer Android 15 sur ses flagship, Google accélère. La version stable d’Android 16 pourrait arriver plus tôt que prévu, confirmant la stratégie « Pixel first » de la marque. Les utilisateurs en redemandent : et si les prochains Pixels osaient des couleurs plus vives ?

Reste à voir si les utilisateurs adopteront massivement ces nuances pastel. Une chose est sûre : Google mise sur le détail qui fait la différence. Peut-être que cela en convaincra certains de passer d’iOS à Android.