Les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 dévoilés par erreur, 10 millions de français qui ont été piratées, c’est le récap

Samsung qui dévoile par erreur les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, une fuite de données massive en France… C'est le récap

C’est l’heure du récap du mercredi 5 juin 2024. Aujourd’hui, nous avons pu voir les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 grâce à une erreur de Samsung . Ensuite nous avons appris que les données de 10 millions de français ont fuitées. Enfin, nous avons vu que Google a commencé à déployer l’application de son IA Gemini en France.

Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 : Samsung publie par inadvertance une image officielle des nouveaux smartphones pliables

Samsung a accidentellement publié une image officielle des Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, avant la présentation prévue le mois prochain. Cette fuite, qui vient de Samsung Kazakhstan, révèle le design des nouveaux smartphones pliables, et confirme les rumeurs et rendus précédents. Le premier adopte un format plus carré avec des dimensions spécifiques et une épaisseur notable. Le second conserve l'apparence générale du modèle précédent mais avec des bordures plus marquées et une légère augmentation de son épaisseur.

Lire – Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 : Samsung dévoile par erreur une image officielle des smartphones pliables

Les informations de 10 millions de Français ont été compromises, en faites-vous partie ?

Une fuite de données massive affecte 10 millions de Français, et implique Gmail, Facebook, Netflix, Amazon, Tinder, Instagram, et les messageries des opérateurs télécoms. Ces informations ont été repérées sur Telegram et regroupent les adresses mail et les mots de passe. Un expert en cybersécurité SaxX explique l'importance de vérifier si vous êtes concerné via le site Have I Been Pwned.

Lire – Les données de 10 millions de français ont été piratées, faites-vous partie des victimes ?

L'application d'IA Gemini de Google arrive en France, découvrez comment elle va révolutionner votre quotidien

Google déploie son application Gemini en France et en Europe, pour Android et iOS. Présentée comme Project Astra, cette application utilise l'IA pour améliorer créativité et productivité avec des fonctionnalités vocales et visuelles. Elle offre une aide en temps réel via la caméra du smartphone, semblable à ChatGPT-4. Disponible dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent la télécharger depuis le Play Store ou l'activer via l'Assistant Google.

Lire – L’application de l’IA Gemini de Google débarque en France, voici comment elle va transformer votre quotidien