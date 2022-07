Les escroqueries aux terminaux de paiement se multiplient, attention à l’arnaque

Une nouvelle escroquerie se répand et se multiplie. Cette dernière concerne spécifiquement les terminaux de paiement que l'on peut retrouver dans les bars et les restaurants.

Si vous êtes l'heureux gérant d'un bar ou d'un restaurant, vous devez surveiller de très près vos terminaux de paiements à partir d'aujourd'hui et pendant les prochaines semaines. Une nouvelle escroquerie se sert en effet de terminaux de paiement pour arnaquer les restaurants et les bars. La technique est même parfaitement rodée et surtout très difficile à démasquer. De cette façon, plusieurs restaurateurs se sont fait arnaquer sur le pourtour méditerranéen.

Dans les Pyrénnées-Orientales, deux restaurateurs qui ont subi la même mésaventure ont mis plus de deux semaines avant de s'en rendre compte. Le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie a indiqué qu'il “peut se passer jusqu'à dix jours avant que les gérants aperçoivent enfin la supercherie“. Mais quand ils s'en aperçoivent “c'est malheureusement déjà trop tard et il est impossible de remonter jusqu'aux malfaiteurs“.

Une nouvelle arnaque touche les terminaux de paiement dans les restaurants et les bars

Concrètement, les malfaiteurs agissent en intervertissant les terminaux de paiement d'un bar ou d'un restaurant avec un faux qui est généralement bien caché. Il faut donc seulement quelques secondes d'inattention pour qu'un malfaiteur se saisisse du TPE d'un établissement et le remplace dans la foulée par un autre. À Cannes, un malfaiteur a agi exactement de cette manière, en cachant son terminal de paiement sous son t-shirt. Et personne ne s'est douté de la supercherie.

Il faut dire qu'une fois mise en place cette technique marche à quasiment tous les coups. Le terminal de paiement semble identique et les restaurateurs ne se rendent compte de rien. Sauf que celui-ci est relié à un autre compte, sur lequel les escrocs récupèrent l'intégralité de l'argent. La gendarmerie a indiqué aux restaurateurs qu'ils devaient rapidement personnaliser leur TPE, en les personnalisant notamment avec des logos ou un autocollant de l'établissement afin de toujours les repérer.

Source : franceinfo