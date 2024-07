Les constructeurs automobiles accusés de vendre vos données personnelles sans votre consentement, et ce n’est pas votre assureur qui va s’en plaindre

Une enquête a révélé que plusieurs constructeurs automobiles vendent les données de conduite de leurs clients à des courtiers, souvent à leur insu. Face à cette situation alarmante, des sénateurs américains appellent à une intervention pour protéger la vie privée des conducteurs.

Les véhicules modernes, en particulier les voitures électriques, ressemblent de plus en plus à des “smartphones sur roues“. Cette évolution technologique leur permet de collecter une multitude de données personnelles, souvent sans que les utilisateurs en soient pleinement conscients. Plusieurs constructeurs automobiles les partagent avec des compagnies d'assurance, ce qui peut entraîner des augmentations des polices d'assurance pour les conducteurs. Par exemple, un conducteur de Tesla Model 3 a rapporté une augmentation inattendue que des données sur ses habitudes de conduite ont été partagées avec son assureur.

Une enquête du New York Times dévoile comment des voitures recueillent des données sur les habitudes de conduite des utilisateurs. Celles-ci incluent le freinage, l'accélération et plus encore, sont ensuite vendues à des courtiers en données qui collaborent avec des compagnies d'assurance et d'autres entités. Cette pratique soulève des préoccupations concernant la transparence et le respect de la vie privée des conducteurs, qui ne sont souvent pas pleinement informés de l'utilisation de leurs données.

Hyundai aurait partagé les données de conduite de 1,7 million de véhicules

Face à ces révélations, les sénateurs américains Ron Wyden et Edward J. Markey ont demandé à la Commission fédérale du commerce (FTC) d'enquêter sur la divulgation des données de conduite par les constructeurs automobiles. Ils accusent des entreprises comme General Motors, Honda et Hyundai de participer à des programmes de collecte de données sans le consentement éclairé des conducteurs. Les informations collectées incluent des détails sur les trajets et les comportements de conduite. Cela soulève des préoccupations sur l'utilisation de ces dernières et la protection de la vie privée.

En particulier, Hyundai aurait partagé les données de conduite de 1,7 million de véhicules sans en informer clairement ses utilisateurs. Cette collecte de données, réalisée sans un consentement explicite, pose des problèmes éthiques, surtout lorsque ces dernières sont vendues pour un profit. Les sénateurs insistent sur la nécessité d'une réglementation pour protéger la vie privée des utilisateurs à l'ère des voitures connectées. Ils mettent en garde contre une utilisation abusive des données personnelles, qui pourrait devenir encore plus courante à mesure que les technologies de véhicules connectés se développent.

Source : The New York Times