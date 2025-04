Les consoles Xbox peuvent maintenant streamer les jeux que vous possédez en dehors du Game Pass, à cette condition

Microsoft annonce l'arrivée du stream de certains des jeux que l'on possède depuis les consoles Xbox, sans avoir à les installer. Tout le monde n'y a pas droit cela dit, voici comment ça fonctionne.

Vous vous souvenez du temps où pour jouer à un jeu vidéo, il suffisait d'insérer la cartouche ou le disque dans la console et d'allumer cette dernière ? Des gestes qui existent encore aujourd'hui bien sûr, mais qui tendent à disparaître face à la montée en puissance du dématérialisé. Sur PC, cela fait longtemps que les joueurs s'en servent. Sur console, la dernière génération en date existe en version avec et sans lecteur de disque.

Et c'est sans parler des services comme le Xbox Game Pass qui donne accès à des milliers de jeux moyennant le paiement d'un abonnement. L'un des avantages étant que vous pouvez lancer un titre du catalogue sur tous les appareils compatibles, ce que Microsoft appelle le Xbox Cloud Gaming. Mais malgré ces avancées, il a fallu attendre fin 2024 pour que le Xbox Cloud Gaming s'ouvre à ses propres jeux, pas uniquement ceux du Game Pass. Désormais, il est encore plus souple.

On peut streamer ses jeux depuis une console Xbox, mais tout le monde n'y a pas droit

La mise à jour Xbox d'avril 2025 fait le plein de nouveautés, et parmi elle on trouve la possibilité de streamer ses propres jeux depuis une console Xbox Series X|S ou Xbox One. Les appareils rejoignent ainsi les Smart TV Samsung, les Amazon Fire TV, les casques Meta Quest, de même que les navigateurs web sur PC, smartphone et tablette.

Lire aussi – Xbox se préparerait à entrer sur le marché des consoles portables dès cette année

Il y a cependant 2 conditions à respecter. La première, c'est d'être abonné à la formule Game Pass Ultimate, la plus onéreuse à 17,99 € par mois. Pas de surprise ici, c'est la seule à proposer le Cloud Gaming. La deuxième, c'est de lancer l'un des jeux présents dans cette liste uniquement. Elle s'étoffera au fil du temps. Pour streamer un titre depuis votre console Xbox :