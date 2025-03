Les communications ultra-sécurisées du futur n’ont jamais été aussi proches grâce à cette IA

L’intelligence artificielle vient de permettre une avancée majeure en physique quantique. Des chercheurs ont découvert une méthode plus simple pour générer l’intrication quantique, un phénomène essentiel aux communications ultra-sécurisées de demain. Cette découverte pourrait accélérer le développement de l’Internet du futur.

Les scientifiques explorent depuis des années le potentiel de la physique quantique pour révolutionner les télécommunications et l’informatique pour créer l'Internet du futur. L’intrication quantique, un phénomène où deux particules restent liées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare, est au cœur de cette transformation. Ce principe pourrait être utilisé pour transmettre des informations de manière totalement sécurisée, sans aucun risque d’interception. Pourtant, jusqu’à présent, ce processus était extrêmement complexe à mettre en œuvre.

Une équipe de chercheurs a récemment fait une percée en simplifiant ce mécanisme grâce à l’intelligence artificielle. En utilisant un programme spécialisé, ils ont découvert une nouvelle approche plus efficace pour intriquer des particules, sans passer par tout un tas d'étapes compliquées. Cette découverte pourrait ainsi faciliter la mise en place d’un réseau de communication quantique plus fiable et plus simple à construire.

L’IA simplifie un phénomène quantique clé pour les communications du futur

Traditionnellement, l’intrication quantique nécessite la préparation de plusieurs paires de particules et des mesures précises pour forcer leur connexion. Ce procédé est délicat et demande une infrastructure avancée. L’intelligence artificielle a révélé qu’un phénomène plus simple pouvait être exploité : lorsque les chemins des particules deviennent indistinguables, elles s’intriquent naturellement. Les chercheurs, d’abord sceptiques, ont testé cette hypothèse en laboratoire et confirmé son efficacité. Cette approche simplifiée pourrait donc accélérer le développement des technologies quantiques de demain.

Grâce à cette découverte, la création de réseaux de communication ultra-sécurisés pourrait devenir bien plus simple et surtout plus rapide. Ceux-ci pourraient être utilisés pour protéger les transactions bancaires, les communications gouvernementales ou encore les données médicales contre toute tentative de piratage. Contrairement aux systèmes actuels, où les informations peuvent être interceptées, les messages envoyés via l’intrication quantique seraient impossibles à intercepter sans être immédiatement détectés. Cette avancée nous rapproche un peu plus de l’idée d’un Internet quantique, qui est capable d’échanger des données de manière totalement sécurisée.

Source : Journal APS