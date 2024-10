Les batteries des voitures électriques ont un énorme défaut, mais cette découverte pourrait enfin le corriger

Des chercheurs ont mis au point une batterie de voiture électrique d'un nouveau genre. Elle met fin au principal problème du composant tout en étant plus respectueuse de l'environnement.

Pas de voiture électrique sans batterie. Une évidence qui explique pourquoi l'accent est si souvent mis sur ce composant quand on parle de recherches dans le secteur. Plus que parvenir à une vitesse de recharge extrêmement rapide, la question principale est : comment gommer leur défaut principal, à savoir la durée de vie ? Actuellement, les batteries se dégradent très vite. Et quand on sait qu'en fabriquer une nécessite des matériaux de plus en plus difficiles à trouver comme le lithium, mieux vaut ne pas la remplacer trop souvent.

Une solution a vu le jour dans l'Université de Cordoue en Espagne. Plutôt que d'utiliser du lithium dans l'anode de la batterie et du nickel dans la cathode, une équipe de scientifiques s'est servie respectivement de sodium et de soufre. Ce n'est pas une combinaison inédite en soi. Mais jusqu'à présent, elle ne fonctionnait que si la température atteignait les 300° Celsius. C'est sur ce point que les chercheurs ont travaillé et ils ont réussi : leur batterie fonctionne à température ambiante.

Des chercheurs trouvent comment résoudre le principal problème des batteries de voitures électriques

Il y a deux avantages évidents à l'invention. Le premier : remplacer le lithium par du sodium, plus abondant sur Terre, limite l'impact environnemental. Le deuxième est que ce type de batterie à une durée de vie supérieure aux modèles lithium-ion d'aujourd'hui. En laboratoire, elle a pu être chargée et rechargée plus de 2000 fois.

Álvaro Caballero, co-auteur de l'étude, rappelle “qu'en moyenne, on considère qu'une batterie au lithium utilisée dans les smartphones ou les voitures est rechargée tous les 3 jours, ce qui représente 120 charges par an“. En partant de ce chiffre, la batterie sodium-soufre fonctionnerait pendant plus de 15 ans, tout en étant constituée d'éléments durables. Encourageant, même si comme souvent avec ce genre de découverte, il faudra attendre plusieurs années avant une éventuelle généralisation dans les véhicules.

