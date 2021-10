Les apps Android sur Windows 11 en approche, le Redmi Note 11 Pro se dévoile, c’est le récap’

Des captures d’écran lèvent le voile sur les applications Android qui arrivent sur PC avec Windows 11, on en sait plus sur la génération Redmi Note 11 de Xiaomi, les sites pornos en danger face aux nouvelles exigences du CSA, c’est le récap’ du jour.

Windows 11 : les applications Android sur PC dévoilées

Windows 11 est enfin disponible sur les PC compatibles et l’une des grandes nouveautés de l’OS sera de pouvoir lancer des applications Android sur ordinateur. Le déploiement de cette fonctionnalité est en cours, mais nos confrères de Windows Latest ont d’ores et déjà partagé des captures d’écran dévoilant l’interface de plusieurs applications. On y découvre des apps telles que WeChat ou Bilibili. Microsoft s'est engagé à proposer les app Android sur Windows 11 dès 2022.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro devrait offrir un rapport qualité/prix indéniable

Le leaker « Arsenal » a dévoilé les caractéristiques de la prochaine génération de smartphones de Xiaomi, les Redmi Note 11, notamment la version Pro qui promet d’être meilleure que son prédécesseur. Désormais équipé de processeurs MediaTek, le Redmi Note 11 Pro sera propulsé par un Dimensity 920 et devrait être compatible avec la recharge filaire 67 W. Le flagship sera doté d’une caméra principale de 50 MP à l’arrière et équipé de haut-parleurs stéréo conçus en partenariat avec l’entreprise JBL. Le leaker a annoncé que la version standard devrait être lancée à environ 160 euros pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et qu’il faudrait verser 215 euros environ pour se procurer le Redmi Note 11 Pro de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les sites pornos menacés par les nouvelles réglementations

Un nouveau décret gouvernemental autorise désormais le CSA à fermer les sites qui ne vérifient pas correctement l’âge des internautes. L’éditeur de TuKif s’est exprimé sur RTL et a fait part de sa frustration, considérant ces nouvelles obligations irréalisables. Selon lui aucun dispositif n’a encore été mis en place pour aider les sites à améliorer la protection et aucune des solutions suggérées par le CSA n’est envisageable, car elles coûteraient bien cher en charges et ruineraient les sites en un rien de temps. L’éditeur veut se battre et conclu en déclarant « Ce qui est sûr c’est qu’on ne fermera pas. On fera le nécessaire car je ne peux pas envisager de fermer ».

