Les AirPods Pro 2 USB-C sont déjà à prix cassé avant le Black Friday !

Quand on cherche les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active, on trouve régulièrement en tête du classement les fameux AirPods Pro 2. Les écouteurs d'Apple sont une référence du secteur mais ils sont habituellement affichés à un tarif élevé. Mais à l'approche du Black Friday, vous pouvez les à un prix défiant toute concurrence. La version la plus récente avec port USB-C et boîtier de recharge Magsafe est actuellement à 219,99 € sur Rakuten !

Quand Apple sort un nouveau produit, on est souvent impressionné par ses caractéristiques, son design et son ergonomie. Mais le prix est bien souvent un frein à cause d’un positionnement haut de gamme de la marque à la pomme. C’est le cas des AirPods Pro 2 qui sont en vente sur le site officiel pour 279 €.

Alors vous attendez peut-être les célèbres promotions du Black Friday en espérant profiter d’une belle baisse de prix pour pouvoir vous les offrir. Mais bonne nouvelle, vous n’avez plus besoin de patienter jusqu’à la fin du mois puisque vous pouvez d'ores et déjà vous les offrir pour seulement 219,99 € sur Rakuten. En plus, la livraison est gratuite et vous pourrez profiter de vos nouveaux écouteurs dans un délai de 2 à 5 jours.

Les Airpods Pro 2 avec boitier de charge Magsafe et port USB-C pour moins de 220 €

Les AirPods Pro 2 ont été conçu par la marque à la pomme pour être les meilleurs écouteurs sans fil. Apple a gardé la recette gagnante de la première génération mais à apporté plus de puissance avec la nouvelle puce H2. En plus, cette puce s’avère moins énergivore pour optimiser l’autonomie.

Vous profitez ainsi d’une excellente qualité sonore mais également de l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête. Mais c’est surtout au niveau de la réduction du bruit active que vous verrez un gros changement puisqu’il s’avère deux fois plus efficace que la génération précédente.

Côté autonomie, vous pouvez utiliser les AirPods Pro 2 jusqu’à 6 heures sans interruption. Et avec le boîtier, vous profitez de quatre recharges complètes pour atteindre une autonomie complète de 30 heures ! Le confort n’a pas été oublié par les ingénieurs d’Apple puisqu’on peut choisir entre quatre paires d’embouts en silicone pour être certain de trouver la bonne taille. Et comme chaque utilisateur a une morphologie d’oreille différente, les AirPods Pro 2 sont capables de s’adapter à votre forme d’oreilles pour vous offrir l’expérience sonore la plus immersive possible.

Enfin, si vous êtes sportifs ou bien si vous souhaitez pouvoir utiliser vos écouteurs même sous une averse, les AirPods Pro 2 sont certifiés IPX4. Cela signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.