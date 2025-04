Lenovo Tab P12 : Amazon baisse le prix de la tablette Android, les stocks sont limités !

La Lenovo Tab P12 est en vente flash chez Amazon ! La tablette de la marque asiatique bénéficie en effet de 100 euros de remise immédiate sur le site du géant de l'e-commerce. Attention, les stocks sont limités.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose la Lenovo Tab P12 en promotion. Affichée en temps normal à 399,90 euros, la tablette du constructeur asiatique fournie avec un stylet Tab Pen Plus voit son tarif diminuer à 299,90 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part du site e-commerce.

Pour information, 55 % des stocks mis à disposition par Amazon ont été vendus, à l'heure où les lignes de l'article ont été rédigées. De plus, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

À propos de ses principales caractéristiques, la Tab P12 de Lenovo associée à l'offre Amazon est équipée d'un écran tactile de 12,7 pouces avec une définition 3K de 2944 x 1840 pixels, une densité de 273 ppi, une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 400 cd/m². Fonctionnant sous le système d'exploitation Android 13, la tablette tactile de la marque asiatique est aussi dotée d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 10 200 mAh et d'un espace de stockage de 128 Go.

La partie photo/vidéo de l'appareil est assurée par la présence d'une caméra arrière de 8 MP et d'une caméra frontale de 13 MP. Concernant les équipements, on peut trouver un bouton marche (+ capteur d’empreinte digitale), un slot pour carte microSD, un port USB-C, une touche volume et des connecteurs Pogo pour connecter un clavier. Pour terminer, le Wi-Fi 6, la technologie sans Bluetooth 5.1 et quatre haut-parleurs sont enfin de la partie.