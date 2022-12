Lego Star Wars, Metal Hellsinger : onze jeux palpitants arrivent sur le Xbox Game Pass en décembre

Le Xbox Game Pass accueille neuf nouveaux jeux dans son catalogue. Parmi eux, des titres récents salués par la critique, comme le dernier Lego Star Wars ou encore le très sympathique Metal Hellsinger. De quoi headbanger pendant les longues soirées d’hiver.

Le Xbox Game Pass s’enrichit de onze nouveaux titres en ce mois de décembre 2022. Microsoft a ainsi ajouté des jeux récents, comme Lego Star Wars The Skywalker Saga, Metal Hellsinger, Hello Neighbor 2 ou encore High on Life. Attention, ils n’arrivent pas tous en même temps.

En effet, ils seront ajoutés au fur et à mesure du mois de décembre. A noter que tous les jeux ne seront pas forcément disponibles sur les mêmes plateformes. Il y en a sur PC, sur le cloud, sur Xbox, ou sur les trois à la fois.

Onze jeux rejoignent le Game Pass

Voici la liste des jeux qui rejoignent le Game Pass en ce mois de décembre :

Eastward (Xbox, PC, Cloud) 1 er décembre

décembre The Walking Dead : The Final Season (Xbox, PC, Cloud) 1 er décembre

décembre Totally Reliable Delivery Service (PC) 1er décembre

Lego Star Wars The Skywalker Saga (Xbox, PC, Cloud) 6 décembre

Hello Neighbor 2 (Xbox, PC, Cloud) 6 décembre

Chained Echies (Xbox, PC, Cloud) 8 décembre

Metal Hellsinger (Xbox) 8 décembre

High on Life (Xbox, PC, Cloud) 13 décembre

Potion Craft (Console et PC) 13 décembre

Ho Wheels Unleashed (Xbox, PC, Cloud) 15 décembre

Rainbow Billy The Curse of the Levathian (Xbox, PC, Cloud) 15 décembre

Onze titres très différents, il y en aura donc pour tous les goûts. Pour notre part, nous vous conseillons de jeter un œil au très sympathique Metal Hellsinger, véritable surprise dans le monde des FPS indépendants. Lego Star Wars est également une dose de fun à ne pas manquer si vous aimez la saga galactique.

Attention, ces arrivées cachent des départs. Le 15 décembre prochain, ce sont 10 jeux qui quitteront le Game Pass. Parmi eux, Dragon Quest XI, Alien Fireteam Elite ou encore Lake. Dépêchez-vous de les faire s’ils étaient dans votre to-do list !

Pour rappel, le Game Pass est un abonnement mensuel qui permet de jouer à tout un catalogue de titres sans surcoût, aussi bien sur votre console Xbox, sur votre PC ou sur votre téléphone via le cloud.