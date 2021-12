Ledger : cette carte de débit Visa vous permet de dépenser vos cryptomonnaies sans les vendre

L'entreprise française Ledger vient de confirmer l'arrivée future d'une carte de débit dédiée spécialement aux cryptomonnaies. Nommée Crypto Life, elle permettra notamment de convertir ses crypto en monnaie fiat afin de pouvoir payer partout.

Pesant désormais 1,5 milliard de dollars, l'entreprise française Ledger développe des solutions de sécurité pour les cryptomonnaies. Il s'agit de portefeuilles physiques où il est possible de déposer de la monnaie numérique. Et pour faciliter la vie de ses utilisateurs, Ledger a fait cause commune avec Visa et Baanx.

Le fruit de cette collaboration ? Une carte de débit réservée aux détenteurs de wallets Ledger (Nano S, Nano S+, Nano X). Nommée Crypto Life, celle-ci « réduira les frictions inutiles, vous permettant de profiter pleinement de votre ‘vie crypto' à travers vos achats quotidiens », souligne la start-up française. Elle fonctionnera sur le réseau Visa qui accepte d'ailleurs déjà les paiements avec le stablecoin USDC.

Concrètement, vous pourrez dépenser facilement votre monnaie virtuelle dans la vraie vie. Vos actifs numériques seront instantanément convertis en monnaie fiat (monnaie décrétée par un État comme les euros ou les dollars) au moment d'effectuer une transaction chez plus de 50 millions de commerçants.

Crypto Life : pas de récompense mais la possibilité d'ouvrir une ligne de crédit

Avantage appréciable, vous ne manquerez pas une opportunité de marché puisque la cryptomonnaie sera convertie seulement lorsque vous la dépenserez. Vous pourrez en outre déposer une partie de votre paie sur le compte lié à votre carte. Celle-ci sera alors transformée en devises numériques – Ethereum, Bitcoin, Litecoin, stablecoins, etc – selon votre bon vouloir. Autre annonce importante, les clients pourront ouvrir une ligne de crédit avec des taux démarrant à 0 %, les cryptomonnaies faisant office de garantie. Un moyen de dépenser votre argent sans avoir à vendre vos actifs numériques.

On peut toutefois regretter l'absence de récompenses en monnaie numérique comme c'est le cas sur une flopée d'autres cartes dédiées aux cryptomonnaies. Pour le moment, il faut s'inscrire sur la liste d'attente pour obtenir la carte de débit. Elle sera disponible début 2022, dans un premier temps au Royaume-Uni, avant de débarquer en France. « Certaines des fonctionnalités, telles que la ligne de crédit crypto et le chèque de paie crypto, seront disponibles plus tard l'année prochaine », peut-on lire sur le site.

Source : Ledger