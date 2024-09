L’éclipse partielle de la Super Lune des moissons arrive, voici quand et comment observer ce phénomène exceptionnel

Le 18 septembre 2024, la pleine Lune des moissons offrira un spectacle unique. En plus d’être une Super Lune, elle sera partiellement éclipsée par l’ombre de la Terre. Visible depuis plusieurs régions du monde, cette éclipse lunaire partielle promet un moment inoubliable pour les observateurs.

Les éclipses lunaires fascinent depuis toujours. Ce mois de septembre ne fait pas exception avec l'arrivée de la pleine Lune des moissons, qui coïncide avec une éclipse lunaire partielle. Ce phénomène se produit lorsque la Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur notre satellite naturel. Pour les amateurs d’astronomie, c’est un événement à ne pas manquer.

En plus d’être une éclipse, cette pleine Lune sera aussi une Super Lune. Ce terme, bien que non scientifique, désigne le moment où elle se trouve à son périgée, le point de son orbite le plus proche de la Terre. Elle apparaîtra donc légèrement plus grande dans le ciel, bien que cette différence soit souvent difficile à percevoir à l’œil nu. Ce mois-ci, cette Lune exceptionnelle sera partiellement éclipsée, plongeant son bord supérieur dans l’ombre terrestre.

Voici où et quand observer l'éclipse lunaire partielle du 18 septembre 2024

Cette éclipse lunaire partielle sera visible dans de nombreuses régions, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, ainsi que dans certaines parties de l'Asie et de la Russie. En France, le pic de l'éclipse aura lieu aux alentours de 4h45 (heure de Paris) le 18 septembre. Pour les États-Unis, dans la zone Est, la phase la plus sombre se produira vers 22h44 (EDT) le 17 septembre. En Afrique, au Royaume-Uni, et dans d'autres pays européens, l’éclipse atteindra son maximum peu avant l’aube, autour de 3h45 (BST).

Même si l'éclipse est partielle, elle offrira un spectacle remarquable. Seule la partie supérieure de la Lune sera plongée dans l’ombre complète, tandis que le reste du disque lunaire sera dans la pénombre, où une partie de la lumière solaire est encore visible. Cela donnera à notre satellite naturel une teinte légèrement rougeâtre ou brunâtre, un effet qui sera particulièrement visible pour ceux équipés de jumelles ou de télescopes.