Le Xiaomi Mix Flip 2 promet une autonomie inégalée avec sa batterie massive, le Z Flip 6 peut se rhabiller

Quelques mois après le lancement de son premier smartphone Flip, Xiaomi prépare déjà un successeur. Avec une batterie bien plus grande et des améliorations clés, le Mix Flip 2 pourrait redéfinir les standards des téléphones pliables à clapet.

Xiaomi a fait une entrée remarquée sur le marché des smartphones pliables à clapet avec le Mix Flip, lancé il y a quelques mois. Lors de notre test, nous avions salué son écran secondaire bien pensé, ses performances solides et un module photo impressionnant. Cependant, la charnière fragile, la chauffe excessive et l’interface HyperOS, encombrée d’applications inutiles, avaient terni le tableau. La marque semble avoir pris en compte ces retours, et son prochain modèle, le Mix Flip 2, s’annonce prometteur.

D’après une fuite récente, le Mix Flip 2 arrivera avec un atout de taille : une batterie révolutionnaire d’environ 5600 mAh, contre 4780 mAh pour le modèle précédent. Ce chiffre impressionnant surpasse largement les autres pliables à clapet, comme le Galaxy Z Flip 6, qui se contente d’une petite batterie de 4000 mAh. Une telle différence pourrait non seulement améliorer son autonomie, mais aussi séduire les utilisateurs cherchant un appareil capable de tenir une journée complète, voire plus, sans nécessiter une recharge. Si ces informations se confirment, la fabricant pourrait bien frapper un grand coup sur le marché des pliables en 2025.

Le Xiaomi Mix Flip 2 se distingue par une batterie de grande capacité

Ce bond en capacité s’explique par l’utilisation de la technologie des batteries au silicium-carbone, qui permet d’augmenter la densité énergétique sans sacrifier la finesse ni la légèreté du smartphone. Xiaomi promet ainsi un Mix Flip 2 plus fin et plus léger que son prédécesseur, malgré une batterie beaucoup plus grande. En intégrant une batterie plus performante dans un appareil à clapet, la marque tente de répondre à une faiblesse commune des pliables : leur autonomie souvent inférieure à celle des smartphones classiques.

Avec une batterie de cette taille, le Mix Flip 2 promet d’offrir une autonomie sans précédent pour un smartphone pliable à clapet. En répondant à l’un des principaux points faibles de ces appareils, Xiaomi semble bien décidé à s’imposer face aux leaders du segment, comme Samsung. Cependant, il reste à voir si la marque saura également corriger les défauts du premier modèle. La charnière, par exemple, devra être renforcée pour garantir une meilleure durabilité, et l’écran intérieur devrait être repensé pour éviter l’accumulation de poussière. Si le fabricant parvient à relever ces défis et à proposer un prix attractif, ce modèle pourrait s'imposer comme une option de choix pour les utilisateurs intéressés par les smartphones pliables.