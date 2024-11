Le Wi-Fi 8 sera meilleur que le 7 sur ce point et ce n’est pas le débit

Le Wi-Fi 7 n'est pas encore la norme que déjà le Wi-Fi 8 fait déjà parler de lui. On apprend qu'il sera supérieur à la génération précédente, mais pas sur la vitesse de connexion comme on pouvait s'y attendre.

Êtes-vous passé au Wi-Fi 6 ? La récente norme de connexion sans fil commence à peine à devenir standard, notamment grâce au nombre désormais important d'appareils compatibles. Cela n'a pas empêché le Wi-Fi 7 de débarquer rapidement et de bousculer à nouveau nos habitudes. C'est pour le mieux cela dit : chaque itération est strictement supérieure à la précédente, notamment en terme de débit. Le Wi-Fi 7 est ainsi capable de monter jusqu'à 23 Gb/s. En théorie bien sûr.

Un chiffre déjà impressionnant et que l'on imagine encore plus élevé pour le Wi-Fi 8 quand il pointera le bout de son nez. Sauf qu'il n'en sera rien. La norme est déjà en développement et l'on sait déjà que sa vitesse ne sera pas un point distinctif. Et pour cause : le Wi-Fi 8 utilisera les mêmes bandes de fréquence et la même modulation que le 7. Son débit théorique maximum sera le même. En revanche, il affichera une différence notable.

Le Wi-Fi 8 améliorera cet aspect par rapport au Wi-Fi 7, mais ce n'est pas la vitesse de connexion

En résumé, l'accent est mis sur la fiabilité et la stabilité de la connexion. Pour cela, le Wi-Fi 8 aurait recours à des technologies déjà présentes dans les normes antérieures, mais sous une nouvelle forme plus efficace. Citons par exemple le Co-BF, pour Coordinated Beamforming. Apparue avec le Wi-Fi 5, elle sert à répartir le signal entre 2 points d'accès proches, en fonction de qui en a besoin.

Lire aussi – Wi-Fi 7 : voici les appareils compatibles, certains sont déjà en vente

Le but est globalement de mieux gérer la puissance et la répartition du signal dans des environnements où plusieurs appareils sont connectés au Wi-Fi en même temps. Cela vaut aussi bien pour chez vous que dans les bureaux d'une entreprise. Les tests montrent des gains significatifs, allant de 20 à 80 % en fonction des scénarios. Les premiers appareils compatibles avec le Wi-Fi 8 sont attendus au plus tôt pour début 2028. D'ici là, le Wi-Fi 7 fera très bien l'affaire.

Source : PCWorld