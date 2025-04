Le Tesla Model Y perd plus de 10 000 € aux États-Unis, bientôt les soldes chez nous ?

Tesla revoit à la baisse le prix de son Model Y aux États-Unis. Une version plus simple remplace la Launch Series, et elle coûte bien moins cher.

Le Tesla Model Y reste l’un des SUV électriques les plus populaires au monde. Elle a même été, un temps, la voiture la plus vendue toutes catégories confondues. Mais le constructeur traverse une période plus compliquée : les ventes ralentissent, la concurrence s’intensifie, et de nombreux conducteurs se tournent vers d’autres marques. Face à cette situation, la marque américaine revoit sa stratégie tarifaire, et propose désormais un modèle plus abordable.

Tesla a retiré de son site américain la version “Launch Series”, qui affichait un prix de 59 990 dollars (environ 56 000 € hors taxes). Elle incluait plusieurs options, comme le système de conduite autonome supervisée (FSD), un intérieur en suédine végétalienne et des badges spécifiques. Elle est désormais remplacée par une version Long Range à transmission intégrale, proposée à 48 990 dollars (environ 45 800 € hors taxes). Cela représente une baisse nette de 11 000 dollars, soit environ 10 300 €. Avec le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars, le Model Y peut même tomber à 41 490 dollars (environ 38 800 €), pour les personnes éligibles.

Tesla rend le Model Y plus accessible avec quelques concessions sur les options

Cette version plus abordable ne comprend pas la conduite autonome. Les acheteurs devront l’ajouter pour 8 000 dollars (environ 7 500 €), ou opter pour un abonnement mensuel. Les performances sont aussi légèrement revues à la baisse : le 0 à 100 km/h passe de 4,1 à 4,6 secondes. L’autonomie reste inchangée avec 527 km selon l’estimation EPA, sauf si l’on choisit les jantes 20 pouces, qui la réduisent à 488 km. Les autres options proposées restent classiques : attelage à 1 000 dollars, tapis toutes saisons, ou encore barres de toit à 500 dollars.

En Europe, cette baisse de prix ne s’applique pas pour l’instant, mais elle pourrait rapidement avoir un effet indirect. Pour rester compétitif, Tesla pourrait réajuster ses tarifs européens, notamment en France où le Model Y Dual Motor Long Range est toujours proposé à 52 990 €. Avec une concurrence de plus en plus agressive de la part de Hyundai, Kia, mais surtout du chinois BYD, la marque n’a pas vraiment le choix. Rendre son SUV électrique plus accessible semble désormais une nécessité.