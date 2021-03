Le Surface Duo 2 de Microsoft se précise pour cette année

Microsoft pourrait bien sortir un nouveau Surface Duo cette année. Cette fois, la firme de Redmond mettrait l’accent sur la partie logicielle afin de corriger les erreurs de la première itération. On sait déjà qu’un meilleur appareil photo et que la connectivité 5G seront au programme.

Le Surface Duo de Microsoft est sorti l’année dernière aux Etats-Unis et il y a seulement quelques semaines en France. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le terminal n’a pas vraiment convaincu la critique qui a pointé du doigt sa fiche technique dépassée et sa partie logicielle pas vraiment au point. Microsoft va tenter de corriger le tir dans une deuxième version qui serait prévue pour cette année.

En effet, le site Windows Latest, toujours bien informé, indique que la firme de Redmond allait mettre le paquet sur la partie logicielle. Plusieurs offres d’emploi vont dans ce sens et le site confirme que Microsoft est très soucieux de livrer une meilleure expérience utilisateur. Il prend comme exemple le fait que la société testerait actuellement une API qui permettrait de comprendre quelles zones de l’écran sont cachées ou obscurcies par d’autres applications ou des éléments de l’UI. Cela garantirait une meilleure visibilité et permettrait ne pas superposer les fenêtres.

Le Surface Duo 2 doit corriger les erreurs du passé

Le Surface Duo propose une expérience à deux écrans avec des applications adaptées à cette utilisation. Toutefois, nombre d’errances et de bugs ont été constatés sur ce segment. En plus de cela, Microsoft embauche actuellement des ingénieurs afin de moderniser le produit en lui-même, comme lui apporter la 5G et surtout un meilleur APN.

Le Surface Duo 2 a donc la lourde tâche de convaincre les utilisateurs du bien-fondé de son format et de rattraper les erreurs du passé. Reste maintenant à voir comment Microsoft va se débrouiller sur ce point et surtout si le terminal sera commercialisé immédiatement. Pour rappel, le Surface Duo a été vendue presque un an après son annonce. Il était de ce fait obsolète dès le premier jour d’exploitation.

Windows Latest précise également que Microsoft travaille sur ses Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 pour une présentation en octobre ou novembre, ce qui n’est pas une révélation fracassante. Quant au Surface Neo, il semble avoir définitivement disparu des radars.

Source : Windows Latest