Le Snapdragon 8 Gen 2 est bien meilleur que l’A16 Bionic d’Apple pour le gaming

Le Vivo X90 Pro+ est le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 à être arrivé dans les boutiques chinoises. Depuis, les benchmarks se multiplient sur Internet. L’un des plus intéressants se concentre sur l’aspect gaming de la plate-forme : sa puissance, mais aussi sa stabilité. Comparés à ceux de l’A16 Bionic, les résultats sont sans appel : le processeur de Qualcomm est largement devant. Explications.

À l’occasion du Snapdragon Summit 2022, nous avons eu la possibilité de tester un smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 2, le nouveau processeur de Qualcomm. Les résultats étaient très bons, bien évidemment. Ils étaient non seulement meilleurs que ceux du Snapdragon 8+ Gen 1, sorti quelques mois seulement avant, mais également meilleurs que ceux des Apple A15 Bionic et A16 Bionic, notamment sur la partie GPU.

Ce sont des mesures à prendre avec précaution. Pourquoi ? Parce que la plate-forme mise à notre disposition par Qualcomm lors du Snapdragon Summit n’était pas entièrement fonctionnelle. Il manquait certaines briques qui peuvent alourdir le système. Et tout était extrêmement optimisé pour offrir les meilleures performances possible. En d’autres termes, ces résultats ne reflètent pas la réalité. Pour comparer le Snapdragon 8 Gen 2 avec les autres composants disponibles sur le marché, il faut un modèle commercial.

Le premier smartphone avec Snapdragon 8 Gen 2 est disponible

Et justement, il y en a un disponible. Il s’agit du Vivo X90 Pro+, successeur de l’excellent X80 Pro+ (nous avons testé il y a six mois la version standard du X80 Pro). Le X90 Pro+ est le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 à avoir été officialisé et le premier à être arrivé sur les étals des boutiques chinoises. Il est donc désormais possible de mesurer les performances du Snapdragon 8 Gen 2 dans des conditions réelles et de les comparer avec celles des derniers iPhone d’Apple. Et les résultats confirment les premières impressions.

Un testeur de smartphone sur YouTube, Golden Reviewer, a publié sur Twitter l’image qui accompagne cet article (voir ci-dessous). Vous pouvez y voir deux smartphones : l’iPhone 14 Pro Max à gauche et le Vivo X90 Pro+ à droite. Vous pouvez également voir que les deux smartphones ont subi le même benchmark : Wild Life Extreme Stress Test, un test de 20 minutes le plus exigeant de 3DMark (que nous utilisons très régulièrement dans nos propres tests). Le résultat est sans appel.

Le Snapdragon 8 Gen 2 est plus stable que l'A16 Bionic

La meilleure boucle du X90 Pro+ atteint 3757 points, tandis que celle de l’iPhone atteint 3354 points. Pire encore, la moins bonne boule du X90 Pro+ (3390 points) est au-dessus de la meilleure boucle de l’iPhone. Et ce n’est pas le seul détail étonnant : la stabilité du Snapdragon 8 Gen 2 est largement au-dessus. Elle atteint 90,2 %, du jamais vu pour un SoC haut de gamme de Qualcomm. En face, l’iPhone atteint 70 %. Cela veut dire que le processeur de Qualcomm est non seulement plus puissant, mais aussi plus stable.

Le fondeur californien a-t-il enfin trouvé la recette miracle de la plate-forme gaming parfaite ? C’est possible. Il reste cependant un détail manquant : la température. C’est l’un des points faibles de bon nombre de Snapdragon haut de gamme depuis le passage aux architectures 64-bit. La maitrise de la température a-t-elle été améliorée ? Voilà le dernier challenge que le Snapdragon 8 Gen 2 doit relever.