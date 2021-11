Le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential s’affiche à petit prix pour le Black Friday

Le Black Friday permet de s'équiper de nombreux objets connectés à petit prix. C'est par exemple le cas avec le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential qui n'a jamais été aussi abordable que pendant cette période promotionnelle de l'année. Alors qu'on le trouve généralement à 49,99 €, il voit son prix chuter de moitié pour s'afficher à seulement 24,99 €.

Profitez des bons plans du Black Friday pour acheter le réveil connecté Lenovo Smart Clock Essential au meilleur prix de l'année. Boulanger, la Fnac et Darty proposent une réduction de 50 % faisant chuter son prix conseillé de 49,99 € à seulement 24,99 €. Une offre incontournable, à saisir au plus vite pour les personnes intéressées.

Le Lenovo Smart Clock Essential est disponible à ce tarif très avantageux uniquement dans son coloris gris. Ce petit appareil connecté de Lenovo arbore un écran IPS d'une diagonale de 4 pouces de définition 800 x 480 pixels. En plus des fonctionnalités radio et baladeur, ce dernier permet d'afficher sur l'écran le nom des stations, dispose d'une option répétition de l'alarme, lumière d'ambiance mais aussi d'affichage de la température.

Il est en outre compatible avec les technologies sans fil Wi-Fi bi bande 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth 5.0. On retrouve aussi l'assistant vocal Google. De la sorte, le Lenovo Smart Clock Essential peut être relié sans fil à vos autres objets connectés et fait office comme un enceinte Echo d'enceinte connectée et passerelle multimédia vous permettant par exemple de lancer de la musique, contrôler la maison mais aussi écouter des livres audio et la radio.