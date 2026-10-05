Le retrait de permis immédiat pour usage du smartphone au volant se généralise en France

C’est la fin de l’expérimentation. Désormais, utiliser son smartphone au volant est passible d’un retrait de permis immédiat sur l’ensemble du territoire. Avec des nuances.

Usage du smartphone au volant
Crédits : 123RF

En novembre 2025, le gouvernement lançait une expérience : permettre à chaque département de sanctionner l’usage du smartphone au volant par un retrait immédiat du permis de conduire. Environ une vingtaine se prêtent au jeu, et le « succès » est au rendez-vous. Rien que dans Landes (40), la mesure entraîne la suspension de 300 permis dans les 3 premiers mois d’application. Le ministère de l’Intérieur indique que l’usage du smartphone pendant la conduite a ensuite baissé de 12 %.

Mais ce n’est pas assez pour Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Avec Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur, elle signe une instruction généralisant l’infraction à l’ensemble de la France. « Pour qu’une règle soit acceptée, elle doit être claire, lisible et appliquée partout », explique-t-elle lors du interview auprès du Figaro. Voici ce qu’il faut retenir.

Usage du smartphone au volant : que peut-on faire et ne pas faire ?

Depuis le début de ce mois d’octobre 2026, tenir son smartphone à la main pendant que l’on conduit suffit à entraîner une suspension administrative du permis de conduire, partout en France. Même si vous ne faisiez rien avec. L’infraction peut être constaté en direct (flagrant délit) ou bien par les caméras de surveillance urbaine. La durée de la suspension est décidée au cas par cas, en fonction des antécédents du conducteur/de la conductrice et de la gravité des faits. Elle peut aller de 15 jours à 6 mois.

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Dans tous les cas, il faudra également régler une amende de 135 euros. En revanche, toucher son smartphone alors qu’il est fixé sur un support dédié est toléré. Vous pouvez donc appuyer dessus pour décrocher un appel en mains libre, changer le morceau de musique en cours de lecture ou lancer votre application GPS. Attention, si vous quittez la route des yeux trop longtemps parce que vous regardez le mobile, vous pouvez être sanctionné pour « défaut de maîtrise » du véhicule. Cela vous coûtera 35 € d’amende, sans perte de points.

Source : Le Figaro


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