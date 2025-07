Le raccourcisseur de liens goo.gl disparaît dans quelques semaines, quelles sont les alternatives ?

Google va fermer son service gratuit de raccourcisseur de liens goog.gl. Le service pouvait être exploité par les développeurs dans leurs applications – tout en étant utilisé pour les liens dans l'écosystème Google. Les services impactés ont quelques semaines pour se tourner vers une alternative.

Goog.gl était surtout connu jusqu'ici comme un service gratuit permettant aux internautes et développeurs de proposer des liens plus courts, plus faciles à partager. Google est toutefois en train d'opérer depuis plusieurs années une vaste transition vers un nouveau système dynamique doté de plus de fonctionnalités. Ce dernier permet désormais de créer des liens pointant directement vers des applications des smartphones. Tout en détectant automatiquement s'il s'agit d'un appareil Android, d'un iPhone, ou si l'application est installée ou nécessite d'être téléchargée.

Depuis 2018, Google n'acceptait ainsi plus de nouveaux liens courts goo.gl. Ce qui a progressivement détourné les utilisateurs de son utilisation. Au moment où nous écrivons ces lignes, 99% des liens en question n'ont enregistré aucune activité au cours du mois dernier à en croire la firme. En conséquence, Google annonce l'arrêt imminent du raccourcisseur goo.gl. Les internautes et développeurs qui utilisent encore quelques liens de ce type ont peu de temps pour passer sur des alternatives puisque la prise sera officiellement débranchée à compter du 23 août 2025.

Quelles sont les alternatives aux liens goo.gl ?

La première des alternatives pour les développeurs est de passer sur le service e raccourcisseurs de liens Firebase – qui permet, on vous le disait, bien plus que de partager des liens courts. Le service, qui fait partie de l'écosystème Google, permet une intégration simple aux applications. Avec en prime un assistant IA pour faciliter l'opération et plus largement le codage et déploiement d'applications.

Pour une alternative à goo.gl plus simple et plus grand public, bit.ly est depuis des années un service populaire. Il permet de personnaliser les liens, et de recueillir des statistiques d'activité ce qui peut se révéler très pratique. Ow.ly est une autre alternative populaire, intégrée à Hootsuite. Le service est similaire à Bitly, avec la possibilité de personnaliser les URL, et des fonctionnalités Analytics. On peut l'utiliser gratuitement, mais pour les usages intensifs, un abonnement est requis.

Google précise compter utiliser encore des liens goo.gl pour ses propres applications et services pendant encore quelques temps. Ce qui signifie que vous risquez d'en voir apparaître encore de temps en temps, après la date butoir.