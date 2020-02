Ce prototype légendaire de Nintendo PlayStation SNES est le fruit d’une collaboration étonnante entre Nintendo et Sony. Les deux constructeurs nippons ont un temps considéré le lancement d’une console cartouches / CD-ROM hybride avant d’y renoncer. Jusqu’à ce que ce prototype ne soit découvert, l’histoire passait pour une anecdote improbable… sauf qu’un prototype existe bien, et que vous pouvez l’acquérir, à condition de pouvoir enchérir.

Cette histoire assez dingue se termine dans une séance d’enchères survoltée – dont le dénouement aura lieu le 27 février 2020. Et nous donne l’occasion de parler d’une tranche étonnante de l’histoire du jeu vidéo. Au tournant des années 1980 un ingénieur de Sony, Ken Kutaragi a poussé le développement d’un add-on CD-ROM pour la Super NES et de console hybride PlayStation/SNES acceptant à la fois des cartouches et des jeux sur CD. Ce projet n’a débouché sur aucun produit grand public. Mais une centaine de prototypes ont été produits au début des années 1990.

Néanmoins, depuis, on ne sait pas ce qu’étaient devenus ces prototypes. Ce qui a relégué cette histoire au rang de légende urbaine. Jusqu’à ce que l’un d’entre eux apparaisse sur eBay en 2015. Ce prototype aurait appartenu à l’ancien président de Sony Interactive Entertainment Ólafur Jóhann Ólafsson – et ce dernier l’aurait oublié après son passage par l’ex-banque américaine Advanta. Suite à sa banqueroute des lots contenant divers objets et produits électroniques ont été mis aux enchères.

Et c’est comme cela que l’un des ex-employés de la banque, Terry Diebold, est tombé par hasard sur cette console unique en son genre. Plus tard, il a été confirmé que le système était bien authentique et opérationnel. La console joue les cartouches Super Famicom (le nom des SNES au Japon) ainsi que la cartouche de test qui accompagne l’appareil. Néanmoins, ni la sortie audio, ni le lecteur CD-ROM ne semblent fonctionnels. Il existerait néanmoins un CD-ROM spécial permettant de booter cette partie de la console.

En février 2020, Terry Diebold a mis le prototype aux enchères – au moment où nous écrivons ces lignes, les enchères étaient à 360 000 dollars, ce qui représente tout de même la bagatelle de 432 000 dollars toutes taxes et commissions incluses.

