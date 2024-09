Le prix des smartphones pourrait baisser grâce à cette découverte à base de miroirs et de rayons UV, mais comment ?

Une avancée technologique majeure pourrait rendre nos smartphones moins chers. Pourtant, on ne la verra pas et elle n'aura aucun impact sur le fonctionnement des mobiles. Explications.



Fabriquer un smartphone a un coût. C'est l'évidence même, et pourtant on ne soupçonne pas à quel point un procédé en particulier peut coûter cher : la gravure du processeur. En résumant grossièrement, plus la puce est fine, mieux c'est. Pour y parvenir, les constructeurs font appel à des machines de lithographie extrême ultraviolet (EUV). Elles permettent de graver des motifs plus fins qu'un cheveu humain sur la plaquette de silicium servant de base à la puce.

Chacun de ces engins coûte environ 360 millions d'euros, sans compter l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Pour amortir ces dépenses, une partie est répercutée sur les fabricants de smartphones qui en font payer une part à l'acheteur. La logique est donc la suivante : si le coût de production des processeurs diminue, on devrait voir une baisse sur les tarifs des mobiles. C'est en tout cas ce que croient les scientifiques du Collège doctoral de science et technologie d'Okinawa, à l'origine d'une avancée majeure.

Cette découverte pourrait bien faire baisser le prix des futurs smartphones

Afin de comprendre, il faut parler un peu du fonctionnement des machines EUV. Retenez simplement qu'elles utilisent un système composé d'une dizaine de miroirs qui vont renvoyer les rayons UV jusqu'à leur destination. Chaque fois que ces derniers passent à travers un miroir, ils s'affaiblissent d'environ 40 %. Le tout nécessite plus d'un MégaWatt d'énergie. L'invention du professeur Tsumoru Shintake et de ses équipes n'utilisent que 4 miroirs et 10 % de l'énergie nécessaire aux machines actuelles.

Lire aussi – Samsung expérimente déjà une puce Exynos gravée en 2 nm pour ses smartphones Galaxy

Moins de miroirs signifient aussi moins de pertes : “plus de 10 % de l'énergie passe, ce qui signifie que même une petite source EUV d'une puissance de quelques dizaines de watts peut fonctionner tout aussi efficacement. Cela peut conduire à une réduction significative de la consommation d’énergie“. Bien sûr, il faut d'abord que les entreprises adoptent ces machines “low cost”, et qu'in fine les marques jouent le jeu en n'essayant pas d'en profiter pour augmenter leurs marges.

Source : Okinawa Institute of Science and Technology