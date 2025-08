Le PlayStation Phone et son clavier coulissant pourrait ressusciter grâce à cette marque

Un constructeur de PC et consoles portables annonce son entrée sur le marché des smartphones avec une idée rappelant le Sony Ericsson Xperia Play. L'appareil avec un clavier coulissant que l'on surnommait le PlayStation Phone.

Vous jouez à des jeux vidéo sur votre smartphone ? Si oui, démarrer une partie est aussi simple qu'ouvrir n'importe quelle application. Et ce peu importe votre modèle de mobile. Certes, il y en a quelques uns qui se vantent d'être orientés “gaming”, mais force est de constater qu'au premier regard, ils n'ont rien de bien particulier. Ce n'était pas le cas il y a un peu plus de 14 ans. Le 1er avril 2011, Sony sort le Xperia Play, surnommé le PlayStation Phone.

On comprend facilement pourquoi en regardant la photo qui sert d'illustration à cet article : l'appareil dispose d'un clavier coulissant dévoilant une croix directionnelle, les quatre boutons de la manette PlayStation, ainsi qu'un bouton Start et Select. Une vraie manette dans sa poche. Original, le Sony Ericsson Xperia Play n'a pas eu le succès escompté, il est rapidement tombé dans l'oubli. Une marque chinoise compte pourtant s'en inspirer aujourd'hui.

Bientôt le retour du Sony Ericsson Xperia Play ? C'est très possible

Ayaneo, connu pour ses PC et ses consoles portables sous Android ou Windows, va sortir son tout premier smartphone. Il sera “construit pour les joueurs“, selon les propres termes de la marque. Mis à part ça, on n'en sait pas grand chose. Mais si l'on se fie aux déclarations et à l'image ci-dessous dévoilée en guise de teaser, il est fort probable que le smartphone possède un clavier coulissant comme le PlayStation Phone avant lui.

Un choix qui aurait du sens étant donné l'orientation des produits d'Ayaneo. La firme a récemment dévoilé la Flip DS, qui comme son nom l'indique reprend le principe de la Nintendo DS avec deux écrans dont l'un rabattable sur l'autre (DS signifiant Dual Screen). Pour ce qui est du Ayaneao Phone, il va falloir attendre que le constructeur dévoile d'autres informations, sachant qu'on ignore s'il sera possible d'en acheter un en dehors de la Chine.