Le Pixel 7a dévoilé avant l’heure, un hôpital piraté de la pire des façons, c’est le récap

Le Pixel 7a affiche sa fiche technique, des pirates piratent un hôpital et diffusent des photos personnelles de ses patients, The Last of Us part 1 sur PC dévoile sa configuration minimale, c'est le récapitulatif de la veille.

Le week-end est arrivé et avec lui, le dernier résumé des actualités les plus notables de la veille (en attendant notre grand récapitulatif de la semaine, mais ça, c'est pour demain). Alors en route, partons à la découverte du récap des actualités du 10 mars 2023.

Un hôpital victime d'un terrible chantage suite à un vol de données

Drôle d'initiative que celle des ces hackers qui ont décidé de pirater les données d'un hôpital… Et d'exposer les photos des patients courtement vêtus… Voire totalement déshabillés ! Ils stopperont la diffusion de ces images intimes à condition que l'établissement accepte de payer une rançon de 1,5 million de dollars, ni plus ni moins.

En savoir plus : Ils piratent un hôpital et publient les photos intimes des patients pour obtenir la rançon

Le Google Pixel 7a se met à nu

Ce n'est plus qu'une question de semaines avant que Google présente son nouveau smartphone abordable, le Pixel 7a. Attendu pour mai 2023, voilà que le smartphone se dévoile avant l'heure. Si le design de l'appareil a déjà fuité, c'est au tour de sa fiche technique d'être dévoilée. Taux de rafraîchissement à 90 Hz, SoC Tensor G2, capteur principal de 64 MP et capteur ultra-grand-angle de 12 MP… On sait désormais tout de lui, ou presque.

En savoir plus : Pixel 7a – une grosse fuite dévoile la fiche technique avant l'heure

The Last of Us Part 1 sur PC nécessitera une belle configuration

Commercialisé à compte du 28 mars 2023 sur PC, The Last of Us Part 1 dévoile sa configuration minimum. On vient en effet d'apprendre que le jeu nécessitera au bas mot un SSD de 100 Go, un processeur AMD Ryen 5 3600X ou un Intel Core i7-4770K. Côté carte graphique, il vous faudra une Radeon RX 5800 XT (8 Go), une Radeon RX 6600 XT (8 Go), une GeForce RTX 2070 SUPER (8 Go) ou une GeForce RTX 3060 (8 Go). Tout ceci n'est que la configuration minimale demandée, celle qui vous permettra de faire tourner le jeu à 720p en 30 FPS… Si vous voulez jouer dans une définition supérieure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article en lien ci-dessous : nous y détaillons la configuration nécessaire selon que vous désiriez lancer le jeu en 1080, 1440p ou en 4K.

En savoir plus : The Last of Us Part 1 – on connait les configurations PC recommandées, voici à quoi s’attendre