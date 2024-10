Le nouveau générateur d’images IA de Google est-il vraiment gratuit ? Voici ses limites sans casser la tirelire

Google a lancé son outil de génération d'images par IA, Imagen 3, pour tous les utilisateurs. Cependant, l'accès à certaines fonctionnalités reste réservé à ceux disposant d'un abonnement premium, ce qui laisse les utilisateurs curieux de découvrir ce qui se cache derrière cette offre.

Google renforce encore son expertise en intelligence artificielle avec le lancement d'Imagen 3, un outil de génération d’images utilisant l'IA. Disponible pour les pour les utilisateurs de Gemini, ce dernier permet de créer des images à partir de descriptions textuelles en quelques secondes. Parmi les fonctionnalités récemment introduites, on trouve la possibilité de générer des styles variés, allant des paysages photoréalistes à des créations artistiques uniques. Cependant, certaines fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux abonnés du plan Gemini Advanced, ce qui limite les possibilités pour les utilisateurs gratuits.

Pour débloquer toutes les capacités d'Imagen 3, les utilisateurs devront souscrire à l'abonnement Gemini Advanced, qui coûte 18,87 € par mois en France. Ce forfait premium permet de générer des images plus complexes, notamment celles impliquant des personnes, ainsi que d'accéder à d'autres avantages comme 2 To de stockage avec Google One AI Premium. Cette approche rappelle les stratégies utilisées par des concurrents comme ChatGPT et DALL-E 3, où des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles moyennant un abonnement.

Les fonctionnalités avancées d’Imagen 3 sont réservées aux utilisateurs premium

Une autre nouveauté de Imagen 3 est l'intégration de la technologie SynthID. Ce système permet de marquer les images générées pour lutter contre la désinformation et empêcher la diffusion de deepfakes. Google tente ainsi de sécuriser les créations issues de son outil, dans un contexte où les IA génératrices d'images, comme Midjourney et DALL-E, sont souvent critiquées pour leur utilisation potentielle dans la manipulation d'images.

Bien que Imagen 3 propose des fonctionnalités avancées pour rivaliser avec les plus grands outils de génération d'images IA, l'exigence d'un abonnement pour accéder à ces options pourrait limiter son adoption par un public plus large. Alors que certains utilisateurs sont prêts à investir pour obtenir des images de haute qualité, d'autres pourraient être frustrés par ces restrictions en espérant que Google ouvre davantage l'accès à ses innovations IA dans un avenir proche.