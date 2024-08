Google relance la génération d’images par IA, mais les règles ont changé

Google a réintroduit la génération d'images humaines avec son IA, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs, après l'avoir suspendue suite à des polémiques. Désormais, cette fonctionnalité revient avec des règles strictes.

La génération d'images par intelligence artificielle a suscité de nombreuses polémiques, notamment aux États-Unis, où Google avait suspendu cette fonctionnalité en février dernier. Un exemple marquant est l'affaire Taylor Swift, où des photos explicites de la chanteuse, générées par IA sans son consentement, ont déclenché une vague d'indignation et poussé les législateurs américains à proposer des lois pour protéger la vie privée. Ces controverses ont obligé la société à réévaluer et à renforcer ses règles avant de réintroduire la génération d'images humaines.

Google a annoncé que son modèle IA Imagen 3 est désormais capable de générer des images humaines à nouveau, mais avec des restrictions pour éviter les dérives qui ont provoqué des réactions négatives. Disponible uniquement aux États-Unis pour l'instant, cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs de Gemini Advanced, Business, et Enterprise. Les résultats générés respecteront désormais des critères stricts, comme l'impossibilité de créer des représentations photoréalistes de personnes identifiables ou de contenus sensibles.

Google a mis en place des règles plus strictes pour la génération d'images IA

Avec Imagen 3, Google a renforcé les garde-fous pour empêcher la création d'images controversées, notamment pour éviter des dérives comme les deepfakes non consensuels ou les représentations historiquement inexactes. Par exemple, les demandes d'images qui impliquent des figures historiques sont désormais plus encadrées pour éviter toute confusion raciale ou culturelle. De même, les images de personnalités réelles ne peuvent plus être générées de manière photoréaliste, et les contenus potentiellement choquants sont strictement interdits.

Pour ceux qui souhaitent utiliser ce générateur d'images IA en dehors des États-Unis, il existe des solutions pour contourner ses restrictions. Nous avons détaillé comment accéder au générateur d'images gratuit de Google Gemini depuis la France en utilisant un VPN et en traduisant vos requêtes en anglais. Ces astuces devraient également fonctionner pour accéder à Imagen 3. Vous pouvez consulter notre guide pour plus de détails sur la manière de l'utiliser : Comment utiliser le générateur d’images IA gratuit de Google Gemini ?.