Le Nothing Phone 2 a enfin droit à Android 15, voici comment installer la mise à jour

Alors qu'Android 15 est disponible depuis près d'un mois, la série des Nothing Phone va enfin pourvoir en profiter. Plus précisément le Nothing Phone 2, sur lequel une version bêta débarque.



La date de sortie d'Android 15 est facile à retenir : 15 octobre. À l'heure où nous écrivons ces lignes, cela fait donc environ 3 semaines que la nouvelle version du système d'exploitation de Google est disponible. Tout le monde n'en profite pas déjà cela dit.

Sans parler de posséder un smartphone compatible, il faut que les constructeurs adaptent leur surcouche logicielle à la mise à jour. C'est en partie ce qui explique pourquoi les Pixel sont les premiers servis, tandis que les Galaxy de Samsung ou les OnePlus doivent patienter.

Les Nothing Phone sont aussi inscrits sur la liste d'attente. On sait déjà que c'est Nothing OS 3.0 qui sera basé sur Android 15, et que les ajouts seront nombreux. Widgets partagés, personnalisation poussée de l'écran de verrouillage, tiroir d'applications boosté à l'IA, capteurs photo plus efficaces en basse lumière… Si vous êtes impatient d'essayer tout ça, il y a une bonne nouvelle : la bêta est accessible à tous les détenteurs d'un Nothing Phone 2.

Android 15 débarque en version bêta sur le Nothing Phone 2, installez la mise à jour dès maintenant

Avant de vous lancer, il y a deux choses importantes à savoir. La première est qu'il s'agit d'une version de test, donc instable et sujette aux bugs, même si vous pouvez avoir la chance de ne pas être gêné dans votre utilisation quotidienne. La deuxième est que le retour en arrière est possible, mais déconseillé par Nothing. Il effacera obligatoirement toutes vos données et peut potentiellement rendre le mobile inopérant.

Celles et ceux que cela n'effraie pas peuvent se rendre sur la page dédiée depuis leur Nothing Phone 2 et cliquer sur Download the following APK après la liste des nouveautés. Installez-là puis rendez-vous dans Paramètres > Système > Update to Beta version > Check for new version. Suivez ensuite les instructions. La mise à jour vers Nothing Phone OS 3.0 bêta est déjà possible sur le Nothing Phone 2a. Sur le 1, le 2a Plus et le CMF Phone 1, elle arrivera en décembre 2024.