Le mot de passe le plus populaire en France est loin d’être complexe

ExpressVPN, l'un des principaux concurrents de NordVPN, vient de publier sa nouvelle étude sur les mots de passe les plus populaires, pays par pays. L'occasion de voir à quel point la culture populaire influe sur le choix de nos mots de passe selon les régions du monde. Sans surprise, le mot de passe le plus populaire en France est loin d'offrir une sécurité à toute épreuve, au contraire.

C'est malheureusement devenu une habitude. Chaque année, nous avons régulièrement le droit aux classements des mots de passe les plus piratés ou les plus populaires en France et dans le monde. L'occasion de voir que cette fâcheuse habitude des utilisateurs d'utiliser un mot de passe faible a la vie dure. Ainsi dans l'Hexagone, les termes “12345” et “Azerty” faisaient partie des mots de passe les plus piratés en 2021.

En cette fin avril 2022, ExpressVPN, l'une des principaux concurrents de NordVPN, vient de publier sa nouvelle étude sur les mots de passe les plus populaires, pays par pays cette fois-ci. L'occasion pour la société de constater à quel point la culture et la linguistique jouent un rôle important dans le choix de notre mot de passe, selon la région du monde dans laquelle on réside.

Pour vous donner un exemple, “Juventus” est l'un des mots de passe faibles (et issus d'un facteur culturel) les plus utilisés en Italie, en référence à la célèbre équipe de football. Aux États-Unis, les Américains versent dans le romantisme lorsqu'il faut choisir un mot de passe, puisque le terme “Iloveyou” fait partie du Top 10.

Les Français aiment le “doudou” en guise de mot de passe

Concernant la France, le mot “doudou” fait partie des mots de passe faibles caractéristiques de notre pays, entendez que l'on ne retrouve pas ailleurs que ce soit pour des raisons culturelles ou linguistiques. “Pour ce graphique, nous avons sélectionné un mot de passe populaire dans différents pays (tous figurent dans le TOP 10), dont beaucoup sont particuliers à ce pays et montrent comment les facteurs culturels influencent la création de mots de passe”, explique ExpressVPN.

À la fin de son étude, l'entreprise donne quelques conseils pour mieux choisir son mot de passe. Pour commencer :

Votre mot de passe être long, composé idéalement d'entre 12 et 15 caractères

Il doit être aléatoire, c'est-à-dire ne pas avoir de signification particulière et se composer d'une chaîne de lettres, de chiffres et de symboles spéciaux

Il doit être unique, dans le sens où il doit être utilisé pour un compte seulement afin de limiter les risques pour vos autres comptes en cas de cyberattaque ou de fuite

Sans surprise, le mieux reste d'opter pour un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour vous aider à stocker l'ensemble de vos mots de passe.